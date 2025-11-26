化粧品改登錄制恐成破口 2週內全登錄

▲食藥署長姜至剛回應，2週內清查市面上產品登錄完成。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 部分化粧品使用到摻入蘇丹色素4號的原料，食藥署重罰原料進口商500萬，也陸續清查12家下游業者產品。目前衛福部已發函新加坡。立委質問，根據化粧品衛生安全管理法業者須登錄才可以製造或輸入等，但是否全數都有落實，食藥署長姜至剛指出，2週內會清查市面上的產品登錄完成。

國內化粧品首度驗出蘇丹色素4號，目前已查出12業者、20品項，食藥署持續清查中。而國民黨立委王育敏今（26）日在衛環委員會質詢時指出，化妝品查驗制度在113年7月改制後，等於讓進口原料「無須經查驗即可入關」；但今年10月底食藥署已掌握中國大陸相關訊息，卻未立即將相關原料與產品升列為「高風險品項」並逐批檢驗，也未同步追查流向，明顯造成防堵落差。

王育敏認為，管理強度未提升，反而「愈修愈鬆」，等同放寬化粧品管理制度，這樣的轉變可能變成「破口」。

20件蘇丹色素產品 食藥署長：2樣未登錄

國民黨立委陳菁徽則質疑，推動化粧品產品登錄的制度就應盡把關責任，但以此次蘇丹紅事件來說，是否全數的業者都有如實到系統登錄？

姜至剛說明，在20件摻入蘇丹紅產品中，其中2樣未登錄、4樣免登錄，其餘都有確實登錄；裁罰部分也已經進行。他強調，因此業者有隨時回報，查到哪會公布到哪。

陳菁徽質問，在系統未登錄的部分，已經索資，食藥署總共只罰32家，最後是49萬，與系統宣布的時候落差相當大，當時提到會重罰，最高100萬、且可以連續罰，但這樣看來不成比例。

姜至剛則回應，會用最短時間、2週內請所有市面上的產品都應登錄。

對於此次蘇丹紅20件產品中，未登錄2件，食藥署表示，查為慶生堂化粧品股份有限公司代工的「綻妍潤色護唇膏」(委託業者：馨妍藝美有限公司(台南市)及孟鄉生化科技股份有限公司(台中市)「EYELESS 超導水凝法令膜」共2項產品未完成產品登錄。未依規定登錄者，涉違反化粧品衛生安全管理法第4條，依同法第23條處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。後續將請業者所轄衛生局進行處辦。

