化粧品染蘇丹紅「已移送檢調」！石崇良：將列入後市場查驗項目

記者簡浩正／台北報導

國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，衛福部已通知12家化妝品業者預防性下架。（圖／食藥署提供）

國內首見化粧品檢出蘇丹色素，亦鴻企業有限公司進口原料流向14家業者，波及20項化粧品。衛福部長石崇良今（26）日表示，對於違法輸入業者給予最高罰鍰並持續追查外，同時移送檢調；另外將加強化粧品製程管理，未來會將蘇丹紅列為後市場查驗項目之一。

國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，食藥署昨日晚間再公佈新增2項產品也驗出，為孟鄉生化科技股份有限公司下的辣木酵母煥顏緊緻面膜(羽絲縷) (委託業者：恬雅生物科技有限公司)，下架及封存數量為5,698盒；以及Dr.future 長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜 (委託業者：益通泰商業有限公司)，下架及封存數量為261盒。食藥署除了要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售之外，也針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」裁處新台幣500萬元罰鍰。

石崇良今日上午出席立法院衛環會「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告備詢，會前接受媒體聯訪問及蘇丹紅追查進度回應。

對於化妝品驗出蘇丹色素，石崇良說已移送檢調，另外將加強化粧品製程管理，未來會將蘇丹紅列為後市場查驗項目之一。（圖／記者簡浩正攝影）

他說，這次是食藥署察覺到國外新聞做主動追溯查驗，原料流向14家業者中，其中12家業者有相關產品陸續檢驗出來，涉及20個品項，這部分會持續追查。「對於違法輸入業者，我們也給予最高的500萬罰鍰」，另外全案已移送檢調持續偵辦，如有惡意添加，將要求給予最重處分。

未來是否會從邊境針對所有化粧品原料做化驗？石崇良表示，全世界對於化粧品管理原則都是一樣，因為來源品項是化學品，是分散各種用途，並非單純做化粧品使用，因此各國主要針對成品做管理，「因此我們陸續發布相關禁用或可用規定，也訂定良好作業規範（GMP），輔導業者強化製程的管理。」

石崇良也說到，食藥署也有後市場監測，歷年來化驗數千件，包括重金屬含量、微生物、禁用化學品，未來也有一段時間會將蘇丹紅列為後市場的查驗項目之一。

媒體詢問，是否還有其他的進口業者買到該原料，以及與去函新加坡詢問Campo Research Pte. Ltd.是否刻意添加情況？石崇良則說，這項原料是從新加坡進入到國內，目前為止是以「亦鴻企業有限公司」這一條線往下追查下游業者，是否還有其他的進口業者買到該原料，還要進一步了解。食藥署日前已通知新加坡衛生主管機關，目前尚未取得回應。

