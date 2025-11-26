化粧品染蘇丹紅 衛福部長：將列入後市場查驗項目

國內首見化粧品檢出蘇丹色素，亦鴻企業有限公司進口原料流向14家業者，波及20項化粧品。衛福部長石崇良今天（26）表示，將加強化粧品製程管理，未來會將蘇丹紅列為後市場查驗項目之一。（王家瑜攝）

國內首見化粧品檢出蘇丹色素，亦鴻企業有限公司進口原料流向14家業者，波及20項化粧品。衛福部長石崇良今天（26）表示，對於違法輸入業者給予最高罰鍰，同時移送檢調，另外將加強化粧品製程管理，未來會將蘇丹紅列為後市場查驗項目之一。

石崇良今天赴立院社福及衛環委員會前受訪表示，這次是食藥署察覺到國外新聞做主動查驗，原料流向14家業者中，其中12家業者有相關產品陸續檢驗出來，涉及20個品項，這部分會持續追查。對於違法輸入業者，也給予最高的500萬罰鍰，另外全案已移送檢調持續偵辦，如有惡意添加，我們要求給予最重處分。

石崇良說，這項原料是從新加坡進入到國內，目前為止是以「亦鴻企業有限公司」這一條線往下追查下游業者，至於是否還有其他的進口業者買到該原料，還要進一步了解。

未來會不會從邊境針對所有化粧品原料做化驗？石崇良表示，全世界對於化粧品管理原則都是一樣，因為來源品項是化學品，是分散各種用途，並非單純做化粧品使用，因此各國主要針對成品做管理，因此我們陸續發布相關禁用或可用規定，也訂定良好作業規範（GMP），輔導業者強化製程的管理。

石崇良表示，食藥署也有後市場監測，歷年來化驗數千件，包括重金屬含量、微生物、禁用化學品，未來也有一段時間會將蘇丹紅列為後市場的查驗項目之一。

另外，針對新加坡商Campo Research Pte. Ltd.是否刻意添加，石崇良表示，目前移送檢方調查，另食藥署日前已通知新加坡衛生主管機關，目前尚未取得回應。

