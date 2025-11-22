化粧品檢出蘇丹紅！中鏢產品名單一次看
[NOWnews今日新聞] 食藥署21日晚間發布新聞稿表示，有輸入化粧品原料檢出蘇丹色素。而上游廠商提供的流向清單中，業者不乏知名廠牌，如歐萊德國際股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司等。對於目前調查進度，還有民眾購買到後要如何處理，《NOWNEWS今日新聞》整理相關資訊提供民眾參考。
食藥署公布含蘇丹紅化粧品 中國進口卸妝膏中鏢
食藥署副署長王德原說，食藥署持續都有在監控各國發布的任何的風險資訊，今年的10月底確實有在外網上看到，部分中國製的化妝品被檢出含有蘇丹紅。經過其分析認為是使用了新加坡的Campo Research( Campo Cosmetics) Pte. Ltd.公司所生產原料，其中可能帶有蘇丹色素4號。
王德原表示，也因為看到相關資訊，食藥署同仁清查登錄系統比對，並未看到相關中國化粧品進入台灣，但同仁仍有疑慮，因為現行網路平台管道眾多，後續使用了其他比對方式，確實有疑似問題產品，在10月底、11月初加購產品，送至研檢組檢驗，到了11月17日確定「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號：B5A1431)(產地：中國)檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，同時要求平台業者全面下架。
王德原提到，也從網路平台方了解販售業者為「歐妮公司」，因此移請所轄衛生局裁處，加上其販售化粧品但未依法進行登錄，所以也已要求裁處。他說，還有產品標示未依規定進行中文標示，整體衛生局仍持續在進行相關意見陳述，但要強調的是民眾千萬不要再使用問題產品。
11月初發文國內業者 食藥署接獲蘇丹色素送檢通報
王德原指出，其實當初得知有相關蘇丹色素的資訊後，11月4日就已經發文公協會轉給國內相關化粧品製造及輸入業者，以檢視各廠是否有疑似問題原料來源，加強自主管理。
接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」(批號: M25062702、M25073001、M25100701)疑檢出蘇丹4號（CI 26105）。
王德原表示，當初綠藤生技公司送至民間實驗室檢驗時，因所用方法不是很正確，一開始也沒驗出，後續因調整則有疑似檢出的情形，為求慎重，食藥署也向綠藤生技取樣，送至研檢組國家實驗室重新檢驗，後續確認確實3個批號產品都有檢出蘇丹色素4號。
不過，王德原也說，相關檢驗方式食藥署到11月17日才建立，並公告化粧品的蘇丹色素檢驗方式，但對外公布消息並未延遲，出現濃度偏高的結果也立即發布新聞稿。
食藥署公布14家下游業者 違法添加蘇丹紅最重可罰500萬
為了防止問題產品擴散，王德原指出，食藥署於11月20日要求該公司提供購買原料相關下游廠商14家業者資訊，且要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售。他也提到，這是國內首次在化粧品中檢出違法添加蘇丹紅。
另外，為了釐清是否尚有其他業者輸入新加坡Campo Research(Campo Cosmetics) 公司問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。
食藥署說明，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新台幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。
食藥署提醒民眾，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。若使用化粧品發生不良反應，可通報食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，網址：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/，通報專線：02-2521-5027。
蘇丹色素下肚恐產生致癌化學物 唇類產品風險最高
皮膚科醫師邱品齊說，蘇丹紅在食品不能添加，其中最大的問題是，吃進去後會經過腸道代謝產生致癌化學物質，會有致癌的問題，以唇類的化妝保養品可能會要留意。
邱品齊表示，以卸妝膏這類外用產品的風險相對低，但因為很多細節還沒有很明瞭，但衛福部訂定的規範中蘇丹色素2號、4號已經被禁用。無論皮膚、黏膜都不應該加入，特別是皮膚使用的，特別是小朋友也可能因此吃到。
天然的容易褪色、且不鮮豔。邱品齊指出，民眾要知道商品是否踩雷不容易，要透過食藥署整理踩雷的廠商有哪些，並盡快回收。
邱品齊提醒，民眾宣稱天然的東西，常顏色跟香味都不能持續太久，若用的東西香味持續很久就要懷疑並非天然。
國內化粧品驗致癌蘇丹紅！醫示警唇部產品 宣稱純天然留意2問題
國內首次化粧品驗出蘇丹紅 食藥署公布綠藤生技、歐萊德14家業者
力挺日本？福食「關鍵時機」公告解禁 食藥署長否認：按照程序
