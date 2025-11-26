化粧品檢出蘇丹紅 代工廠「慶生堂」回收1.3萬件產品

嘉義縣衛生局已稽查「慶生堂化粧品股份有限公司」，並全面下架回收產品1萬3108件，封存成品2495件。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局已稽查過「慶生堂化粧品股份有限公司」，26日再前往抽驗。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

台灣首見化粧品檢出禁用色素蘇丹4號，為嚴堵含蘇丹紅化粧品流入市面，嘉義縣衛生局21日接獲衛生福利部食品藥物管理署通報，問題原料流向縣內「慶生堂化粧品股份有限公司」後，立即展開稽查，全面下架回收產品1萬3108件，封存成品2495件外，今（26日）再度到廠內，針對疑慮產品進行抽驗。

衛生局表示，一接到食藥署通報「亦鴻企業有限公司」進口的紅色複方原料檢出化粧品禁用色素「蘇丹4號」後，隨即查核下游廠商「慶生堂化粧品股份有限公司」6項產品，分別為古寶亮澤修護潤唇膏、炫彩粉漾潤唇膏、綻妍潤色護唇膏、涼感修護唇霜、波波要趣了假日口紅、護唇蜜，市售品截至目前已下架1萬3108支，回收2495支，另現場封存2000支半成品、40.48公斤半成品及714.68公克原料，同時要求有用到同原料的生產線全面暫停製程。

廣告 廣告

嘉義縣衛生局已稽查過「慶生堂化粧品股份有限公司」，26日再前往抽驗。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今衛生局再度到慶生堂，針對疑慮產品「綻妍潤色護唇膏」、「COOL GIRL護唇精華（半成品）」、「波波要趣了假日口紅＃03（半成品）」、「CINQUAIN思珂 全面修護唇精華（半成品）」進行抽驗，後續將追蹤抽驗結果。

蘇丹4號為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中，違規者涉違反「化粧品衛生安全管理法」第6條，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

嘉縣衛生局長趙紋華提醒，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。趙局長提醒消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。

更多中時新聞網報導

馬士媛甜蜜放閃 劉敬讚曾敬驊帥到發光

林予晞宅妹變搖滾 袁艾菲指名當公關

NBA》馬克西紀錄夜 七六人延長賽獵鹿