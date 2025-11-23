化粧品驗蘇丹紅 石崇良：第二批檢驗明出爐

▲國內化粧品驗出蘇丹色素，衛福部長石崇良表示，第二批檢驗結果明日會出爐。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 國內首次在化粧品驗出禁用蘇丹色素4號，衛福部石崇良說明目前查驗進度，包括初步鎖定14家業者，扣除2家代理，共12家業者進行產品製造，也分別通知要預防性下架。預計第二批檢驗結果於明（24）日會有初步結果。

食藥署21日晚間發布新聞稿表示，有輸入化粧品原料檢出蘇丹色素。而上游廠商提供的流向清單中，包括知名廠牌，如歐萊德國際股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司等。石崇良今（23）日受訪時表示，目前食藥署已經進行流向盤查，初步鎖定14家業者。

石崇良指出，扣除2家代理，共有12家進行產品製造，也已經分別通知業者預防性下架，同時由所在地衛生局進一步調查，陸續檢驗中，預計第二批檢驗結果會在明日會有初步結果。他也說，一有新進度會隨時跟大家說明。

