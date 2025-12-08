化糞池廢除補助再提高 中市最高補助15萬元溯及實施
(地面層化糞池廢除補助提高至2萬元)
台中市政府為減輕市民進行化糞池廢除與污水管線改接的負擔，宣布自114年9月1日起提高補助金額並溯及實施。市府指出，透天厝與老舊建物在施工時常因格局與裝修差異產生更高成本，因此調整補助標準，希望強化市民接管意願，提升城市污水處理效率。
考量透天厝等地面層建築物在廢除化糞池及進行內部污水管線改接過程中，常因建築格局、裝修條件差異而衍生較高施工費用，市民負擔不輕，臺中市政府宣布提高化糞池廢除補助金額，自114年9月1日起溯及適用，盼透過補助措施優化，減輕市民經濟壓力，進一步提升污水下水道接管意願。
臺中市政府水利局說明，補助對象須位於已通水使用之公共污水下水道地區。社區及大樓若完成化糞池或污水處理設施廢除並配合改善內部管線者，地下層每套可補助6.5萬元；地面層（透天住宅）每套補助2萬元。另針對無法以重力方式排入公共污水下水道之建築物，改設污水坑並加裝抽水設備抽排至下水道者，依地下樓層數不同，每處可補助10萬至15萬元不等。
(用戶接管前巷施工照片)
臺中市政府水利局表示，透過污水接管與化糞池廢除，不僅能有效改善污水倒流、異味外溢與病媒蚊孳生問題，住戶每年更可大幅節省抽水肥、設備維護及抽水馬達等相關費用，減少數萬元固定支出，同時也有助於提升河川水質，兼顧低碳家園與污泥再利用等永續發展目標，全面提升城市環境與居住品質。
(用戶接管後巷施工照片 )
