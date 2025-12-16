化繁為簡的ETF 凱基：009816回歸投資經典

【記者柯安聰台北報導】ETF商品近年廣受台灣投資人青睞，截至今年11月底，掛牌上市櫃的ETF整體規模已逾7.2兆，占整體基金規模比重已逾65%、創下新高。在市面上278檔ETF中，投資人要如何挑選可以長期投資的核心ETF？追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」的凱基台灣TOP 50 ETF（凱基台灣TOP 50，009816）聚焦台股前50強，更首創台股ETF不配息、專注累積資本利得，成為投資人回歸經典投資的優選。



凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊表示，台股行情牛長熊短，近20年從未連續兩年呈現負報酬，近2年又受惠AI蓬勃發展，表現更加卓越，甚至有超越美股的含息報酬率，是值得投資人長期關注的賽道。統計10年間，台灣加權指數的含息報酬率自2022年底ChatGPT發表後，便受AI供應鏈帶動快速成長，在2024年更是彎道超車美國S&P500指數。台灣加權指數的含息報酬率於今年11月底已達338%，除了更勝美國S&P500指數的303%，也大幅領先歐洲STOXX600指數的143%和MSCI新興市場指數的94%。



AI發展仍是現在進行式，台股火燙行情有望延續；根據市場最新預估，台股明年EPS的年增長率將達22.63%，超越今年的11.27%。凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊指出，美系雲端服務業者（CSP）不只持續上修資本支出，也宣布加大投資力度，擴充其雲端部門對美國政府的AI與高效運算基礎設施，AI產業無疑仍是長線趨勢題材，台灣穩坐AI供應島鏈樞紐，無論美國科技巨頭如何捉對廝殺，技術居於領先地位的台廠，訂單動能都不受影響，可望持續成為主要受惠者。



在諸多利好因子挹注下，市場持續偏多看好台股後市表現，而市值型ETF相對能反映市場變化的經典配置。凱基台灣TOP 50（009816）所追蹤指數聚焦台股前50強企業，即便產業加速輪動，也能讓投資人一檔掌握台股動向。其選股機制透過淨利篩選，將市值大但營運獲利不穩的企業剔除；搭配市值加權機制，加乘優勢成分股的競爭力與影響力，結合篩選機制優勢，定時汰弱留強，展現更高的投資效率。



凱基投信表示，隨著美國聯準會今年底前確定再降息1碼，市場可望迎來資金浪潮，凱基台灣TOP 50首創台股ETF不配息機制，強制將股息滾入再投資，預期將複利效果發揮到最大；成分股每年調整4次，投資組合也將隨市場動態不斷優化。凱基台灣TOP 50發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，無論是投資小白還是股海老手，設計將股息強制再投入的凱基台灣TOP 50，將有望成為投資人核心配置的不二選擇。（自立電子報2025/12/16）