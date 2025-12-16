化缺陷為力量聽損政大生通曉多國語言獲羅東博愛醫院獎助學金

獲得博愛醫院助學金的政大學生林翰分享生命歷程。（羅東博愛醫院提供）

記者張正量／宜蘭報導

醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院今年下半年度獎助學金頒發給就讀政治大學法律系四年級、雙主修東南亞語文學系的林翰，其堅毅向學精神深獲肯定。

林翰自幼因病導致中度聽力損失，卻未因此受限，反而展現過人語言天賦，除精通英語外，亦自學西班牙語、越南語與日語等多國語言。他笑說，雖然在聽力上比他人慢一些，但在閱讀、書寫與口語表達上反而成為自身優勢。除課業表現亮眼外，林翰亦積極投入校園事務，現任「政大數位行銷實驗室」行銷部幹部，並加入校級組織「政植涯學生團隊」，參與職涯活動規劃與講座主持，透過不斷參與實習說明會、企業參訪與職涯講座，累積多元實務經驗。

憑藉優異表現與不向命運低頭的精神，林翰自眾多申請者中脫穎而出，他說，獎助學金除可用於償還學貸，也將部分作為添購新助聽器的經費，以減輕家庭負擔。

羅許基金會董事長許國文出席頒獎典禮時表示，看見學子逐步找到人生方向、勇敢分享成長歷程，是基金會持續推動獎助學金最大的動力，期盼藉此拋磚引玉，喚起更多企業與社會大眾共同關注清寒學子的受教權，為年輕世代築起更穩固的支持力量。