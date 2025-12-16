化缺陷為動力！聽損政大生通曉多國語言 獲羅東博愛醫院獎助學金肯定

醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院長期投身公益，每年兩度頒發獎助學金給宜蘭縣內清寒學子，鼓勵在逆境中奮發向上、把握求學機會。(羅東博愛醫院提供）

醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院於今（ 十六） 日舉辦獎助學金頒獎典禮。院方長年關懷在地清寒學子，每年定期頒發獎助學金，鼓勵學子克服逆境、持續向學。今年度下半年度獎助學金得主之一、政治大學大四學生林翰，自幼因病導致中度聽損，卻展現驚人語言天賦，不僅就讀法律系，並雙主修東南亞語文學系，同時精通英語，且自學西語、越語、日語等多國語言，他笑說：「雖然在聽力上比別人慢半拍，但說、讀、寫反而是我的強項。」

羅東博愛醫院持續投入公益，用獎助學金為學子加油。醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院長期投身公益，每年兩度頒發獎助學金給宜蘭縣內清寒學子，鼓勵在逆境中奮發向上、把握求學機會。每屆共有十八名大專院校學生及廿三名高中職學生受惠，陪伴他們在求學路上走得更穩、更遠。

羅許基金會董事長許國文亦親自出席此次頒獎典禮，他表示，每每看見同學學有所成、逐漸尋得人生方向，並在台上真誠分享成長故事，就是對基金會最實質也最溫暖的回饋。他也期盼，藉由獎助學金拋磚引玉，讓更多企業與社會大眾一起關注清寒學子的受教權，一同為下一代搭起更堅實的後盾。

在頒獎典禮上，林翰引用政大教育系李淑菁教授的一句話勉勵同學：「不將任何事情視為理所當然，總能在銅牆鐵壁中找到行動的縫隙。」他說，聽損曾經帶來挫折與自卑，但也正是這個「缺陷」，教會他如何面對困難、尋找解方，如今他不再將自己視為弱勢，而是相信「我和別人沒有不同」。

聽損成為前進動力 自願坐第一排專心上課。林翰年幼時父母離異，由父親及祖父母扶養長大，父親為了扛起家計長時間在外工作。上小學前，他因一場大病造成終生聽損，聽力僅剩一般人的一半，即使配戴助聽器，最多也只能恢復七、八成。

「以前上課時，同學都喜歡坐在教室後面，只有我會主動要求坐第一排。」林翰回憶，為了聽清楚老師講解，他不在意同儕眼光，主動爭取坐前排，這份認真與企圖心，也成為他一路考取並就讀政大法律系的重要關鍵。和多數大學生一樣，林翰曾對未來職涯感到徬徨，直到在老師鼓勵下走出教室，積極參與社團、爭取法律事務所實習機會、學習多國語言，並投入各式課外活動，人生才慢慢找到方向。

他對社群、多媒體與行銷同樣深具興趣，目前擔任「政大數位行銷實驗室」行銷部幹部，也加入校級組織「政植涯學生團隊」，在職涯多元活動部擔任組員，負責規劃、籌備與主持校內講座。校園中的職涯講座、實習說明會與企業參訪等活動，他幾乎都不缺席，只要有機會就主動參與、全力吸收，希望不斷提升自己的軟實力與專業能力。

反覆聽、勤複習 突破語言學習障礙。大三開始，林翰選擇雙主修東南亞語文學系，主修泰語與越語。面對語言學習高度仰賴聽覺的挑戰，他沒有退縮，而是透過反覆收聽Podcast、觀看 YouTube 教學影片，把聽力不足的劣勢，用時間與努力補回來，成功跨越聽損障礙，培養出法律專長之外的另一項技能。

優異的課業表現、豐富的活動歷練與不向命運低頭的精神，讓林翰在眾多申請者中脫穎而出，獲頒羅東博愛醫院獎助學金。他表示，這筆獎學金除可用於償還學貸，未來也將部分作為添購新助聽器的經費，希望減輕家庭經濟負擔。不把一切視為理所當然 在困境中找出路。