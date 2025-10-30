化製單疑遭塗改！梧棲豬場非洲豬瘟案涉偽造文書 中檢主任檢察官親自督辦
台中市梧棲「洽興養豬場」爆發非洲豬瘟疫情後，相關病死豬數量卻接連「變化」，從最初通報的117頭、116頭，到最後更正為78頭，引發外界質疑統計不一。昨天有消息傳出，豬隻運往化製廠的三聯單上，銷毀的染疫豬頭數不符，甚至疑似有塗改情形，涉嫌偽造文書；台中地檢署昨天晚間證實，已分案偵辦，全力釐清是否涉及刑事違法。
台中地檢署襄閱主任檢察官透露，非洲豬瘟「中央災害應變中心」在疫情調查中發現，該養豬場於不同日期運送病死豬至化製場「銷毀」時，三聯單甲、丙聯記載數量不一致，疑點重重。
台中地檢署檢察長張介欽第一時間指派主任檢察官張聖傳，率檢察事務官前往台中市政府環保局調取稽查紀錄，了解該場廚餘蒸煮及防疫管理情形，並另案展開偵辦，釐清是否違反《動物傳染病防治條例》或涉及其他不法。
檢方進一步表示，為釐清案情全貌，昨日上午也傳喚王姓獸醫佐到案說明，除釐清診斷與通報過程外，並經其同意進行手機鑑識採證，訊後諭知請回。
至於外界關注王男並非具獸醫師資格，卻疑似介入投藥行為，是否違反《獸醫師法》一事，台中市政府已於10月26日函請檢方偵辦；中檢接獲後於28日分「他字案」處理，但經研析相關法規後指出，《獸醫師法》違反部分屬行政罰範疇，不涉刑事責任，將由主管機關依法裁處。
台中地檢署強調，非洲豬瘟屬重大動物防疫事件，攸關國內畜牧產業安全，檢方將持續追查事證，儘速釐清疫情通報、數據更動及文件製作過程中有無不法情事，絕不寬貸。
