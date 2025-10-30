化製單疑遭塗改！梧棲豬場非洲豬瘟案涉偽造文書 中檢主任檢察官親自督辦

[Newtalk新聞] 美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平今天在韓國見面，這是川普第二任期上任以來首場面對面的「川習會」，美中雙方也對這次的會談都十分重視，隨同出席的官員陣仗也相當大，除了外交高層有美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)及中國外交部長王毅之外，陪同的多以經貿高層為主，這顯示美中雙方都希望在經貿議題取得一定程度進展。當然，「川習會」舉辦前，美國白宮也釋出消息，提出鬆綁先進AI晶片及稀土的出口管制，以做為雙邊談判的階段性進展，同時鋪陳「川習會」舉行的成果展現，只是，這是否意味著美中關係緩和？恐怕沒那麼樂觀。 美中對抗關係依舊難緩 從這次的「川習會」可以看出美中關係的一些端倪，閉門會晤登場前，兩位國家領導人都發表了說法，習近平讚揚川普在地緣政治穩定的貢獻，也提到中國發展與美國再次偉大(MAGA)相輔相成，川普也稱習近平是「長久以來的朋友」，甚至還稱讚習近平是「受人尊重的領袖」、「偉大領導人」，顯然，在「川習會」登場前，川、習兩人都以極具禮貌且熱絡的方式來展現自信，以及藉由奉承對方的口吻來彰顯大國大氣的一面，兩人共同的話語都投射在「取得共識」和「形

新頭殼 ・ 4 小時前