化解倒伏水稻發芽危機 彰化各地稻穀烘乾場火力全開

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彰化各地稻穀烘乾場火力全開，希望能化解水稻倒伏，變成發芽「災害穀」的危機。（圖：李河錫攝）

連日豪大雨危害南彰化近10個鄉鎮、廣達3千公頃1期水稻出現倒伏災情。農民憂心如沒有盡速搶收烘乾，因天氣多濕悶熱，將導致「穗上發芽」變成災害穀。縣府農業處勘查後，已籲請設有大型「稻穀烘乾場」的各鄉鎮市農會與民間糧商，全天候火力全開，幫助農民搶收、烘乾稻穀，把災損降到最低。（李河錫報導）

受「梅雨」鋒面滯留影響，連日來間歇性豪大雨狂炸中台灣！已造成農業大縣的彰化縣，在葡萄、芒果、花生與水稻等作物，紛紛傳出零星災情；根據縣府農務科長黃松欽，持續冒雨勘災發現，南彰化約有10多個鄉鎮是，已進入黃熟收割期的1期水稻，出現「倒伏」災情最嚴重，初估約有1成、廣達近3千公頃的水稻田嚴重倒伏。

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因梅雨持續下，眾多農民憂心，在天氣多濕悶熱的情況，如果沒有盡速搶收、烘乾，將會導致「穗上發芽」、變成沒有經濟價值的災害穀，損失將異常慘重；因此，已經籲請設有大型「稻穀烘乾場」的各鄉鎮市農會和民間糧商，立即火力全開，將全天候幫助農民搶收、烘乾稻穀，希望把災損降到最低。

幫農民化解農損危機！彰化縣各地「稻穀烘乾場」火力全開，全天候搶收倒伏水稻、烘乾，嚴防發芽變成「災害穀」。（圖：李河錫攝）

至於淹大水的葡萄和芒果園，縣府農業處長郭至善，則籲請農友們，隨時強化排水或動用抽水機排除淹水，才能有效防範落果、裂果等延遲性災損發生；也請農友們，謹慎巡察水稻田與各類蔬果產區，如有淹水、受災，先行拍照存查，以利後續向中央申報災損救助，來確保權益！

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