化解僵局 柯林頓夫婦同意就艾普斯坦案赴眾院作證

美國前總統柯林頓(Bill Clinton)的副幕僚長尤瑞尼亞(Angel Urena)2日表示，柯林頓和妻子、前國務卿希拉蕊(Hilary Clinton)已同意在眾議院監督委員會(House Oversight Committee)針對性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的調查中作證。

尤瑞尼亞發文指出，「他們誠意地進行協商，但你們並不是」，「他們在宣誓下向你們說出所知的一切，但你們並不在乎。不過，前總統和前國務卿將會出席。他們期待樹立一個適用於所有人的先例」。

根據美國司法部公布的艾普斯坦相關調查文件，柯林頓過去也曾和艾普斯坦來往。

眾議院一個由共和黨領導的小組已在21日投票通過，將對柯林頓夫婦啟動「藐視國會」程序，原因是兩人拒絕就艾普斯坦案的調查出庭作證。

眾議院監督委員會的共和黨籍主席柯默(James Comer)2日拒絕了柯林頓提出的、針對艾普斯坦調查進行一項抄錄訪談的提議，推進了啟動「藐視國會」表決的威脅。

柯默在社群媒體發文說，他將堅持要求柯林頓夫婦出席委員會宣誓作證，以便落實委員會的傳喚。

這場僵局正值眾議院全院可能在本週，針對柯林頓夫婦涉嫌藐視國會的指控進行表決。一旦通過，柯林頓和希拉蕊面臨的指控，可能使他們遭到巨額罰款，甚至在一旦定罪後被判入獄。 (編輯:柳向華)