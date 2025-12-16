化解朝野僵局 綠促恢復憲法法庭

行政院不副署財劃法，行政院長卓榮泰日前指出，立法院若有意見可依憲法提出倒閣，藍白揚言號召群眾上街。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱昨表示，國會藍白多數，卻仍試圖透過公投或街頭動員替自身提案尋求正當性，不敢倒閣化解僵局，只敢要人民上街頭背書，可見對自己有無代表社會主流民意「完全沒有信心」。

談到目前朝野僵局，鍾佳濱表示，除了造成藍白多數暴衝外，主要還是癱瘓憲法法庭，只要憲法法庭恢復運作就沒有僵局。

台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米等綠營縣市長昨天表態，「支持行政院不副署這樣的違憲條文」。

高雄市長陳其邁、周春米還表示，希望盡速讓憲法法庭順利運作，化解朝野爭議。

