化解格陵蘭危機 北約秘書長呂特懂川普

（中央社阿姆斯特丹22日綜合外電報導）當美國總統川普就格陵蘭問題與歐洲關係接近沸點時，北約秘書長呂特（Mark Rutte）與川普會面後化解關稅威脅，他「川普耳語者」（Trump whisperer）的稱號也更加確立。

路透社報導，川普表示，他與呂特已就整個北冰洋地區（Arctic Region）「未來協議框架」達成共識，並稱這對「美利堅合眾國（United States of America）及所有北約成員國」都將是極好的結果。

儘管此一框架相關細節仍不夠明確，但外交官與政治分析家指出，此一結果對呂特而言是一場外交勝利，成功挽救搖搖欲墜的跨大西洋聯盟免於崩潰。

呂特曾在荷蘭擔任總理長達14年，2024年川普再次當選前的1個月，接任北大西洋公約組織（NATO）現職。基於兩人在川普第一任期內的互動良好，歐洲報紙當時便已稱他為「川普耳語者」。

呂特的策略並不隱晦，即使其他歐洲領袖對川普的批評日益增多，他仍持續予以美國總統慷慨的讚美。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在達沃斯（Davos）受訪時表示：「北約秘書長的工作一向重要。當這份工作表現在冷靜、沉著且能與美國總統對話的呂特身上時，我們應對他此刻身擔的秘書長重任深表感激。」（編譯：屈享平）1150123