化解毒蛋危機爆紅的連鎖型超市 背後「富爸爸」竟是中霸天！

中部起家的楓康超市屬於社區型超市，對於民生動態危機反應迅速。（本刊資料照）

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，人心惶惶，但中部起家的楓康超市因即時下架，一場漂亮的公關危機處理，頓時成了爆紅超市。有意思的是，全台僅有52家門市的楓康，背後竟有個「富爸爸」！

一場商場上危機的化解，是最好的行銷術，也真實展現在爆紅的楓康超市上。日前彰化畜牧場的雞蛋驗出殺蟲劑芬普尼殘留，多家零售通路不得不配合下架，而楓康則率先在官網公布退換貨資訊，誠實處理反倒獲得消費者好感，甚至還被說是「良心超市」。

目前全台楓康有52家門市，多分布於中、南部區域，是典型連鎖型生鮮超市，更是社區鄰里的好朋友，是興農集團旗下子公司。事實上，楓康超市背後集團來頭不小，已故創辦人楊天發曾是中職大聯盟興農牛隊總裁，弟弟楊天生更是長億集團創辦人，曾叱吒政商界，有「中霸天」之稱。

1988年最初以「興農生鮮超市」在南投草屯開設第一家分店，後來逐步在中部拓展市場，直到2008年才獨立分割出來，更名為楓康超市，成為台灣中部規模最大連鎖超市業者。

