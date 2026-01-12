化解民怨！彰化縣政府耗資3千多萬改善16條農水路

化解民怨！彰化縣政府耗資3千多萬，將改善鹿港鎮16條農水路。（圖：李河錫攝）

彰化鹿港鎮的鹿鳴、南勢與頂厝等農地重劃區，共有16條農水路，因車輛往來頻繁，導致路面嚴重龜裂、破損或沉陷，影響民眾及農民耕作通行安全、引發民怨；經縣府實地會勘後，在新年度編列3千5百多萬元經費，公開招標整建；縣府要求得標廠商如期如質完工，維護通行與農作安全。

彰化縣政府為改善農民耕作環境，並推動農業機械化，從民國48年起陸續展開農地重劃，迄今累計全縣已完成59區，總面積廣達9萬7,726公頃；並從108年起到114年底，分區針對早期的農地重劃區，投入近8億經費，改善老舊殘破的農水路，總長度約有22萬公尺。

縣長王惠美表示，在這次新年度首要改善的區域，主要是分佈在鹿港鎮內的「鹿鳴、南勢及頂厝」等農地重劃區，共有16條農水路，在經濟高度發展後，因車輛往來頻繁，導致路面嚴重出現龜裂、破損或沉陷等現象，已嚴重影響民眾及農民出入耕作與通行的安全；因此，特別編列3千5百多萬元，預計在115年1月15日開工，期盼在3月底、農民春耕前能夠竣工，以保障農民耕作和鄉親們通行的安全。

彰化縣政府耗資3千多萬，改善鹿港鎮16條農水路，期盼在春耕前竣工，確保農耕與通行安全。（圖：李河錫攝）

縣府地政處表示，這次改善工程包括有路面刨鋪、路基改良及標誌標線增設等項目，總改善長度約7,600多公尺；考量施工期間適逢農曆春節，為維護春節期間交通順暢與用路安全，已責請承攬廠商在春節前避免道路開挖，已開挖路段則務必趕在春節前能完成鋪設、開放通行，讓民眾能安心返鄉、平安過年；縣府團隊也將持續投入資源，提升整體農水路通行的安全。（李河錫報導）