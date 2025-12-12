化解法案僵局 賴邀行政、立法、考試院長15日國政茶敘

曾薏蘋

賴清德總統（前）6日出席文化部在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉辦的「2025年世界人權日」典禮，進場前向大家揮手致意。（資料照片/趙雙傑攝）

為因應當前守護民主憲政與健全國家財政挑戰，促進行政、立法等部門對話，據瞭解，賴清德總統預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。相關人士證實，總統府公文箋函據了解是週四下午送抵立法院、考試院。

據了解，賴總統感受到國人對於財劃法僵局、公務員退撫基金相關的年改法案、總預算至今4個月未審等諸多議題感到憂心，盼邀請行政院、立法院、考試院進行院際協調會商，增加溝通以促進合作。

據指出，總統府秘書長潘孟安近期多次穿梭溝通，本週二恰逢民主基金會公開活動時，總統與立法院長韓國瑜同場，兩人深入交談後，韓建議改以茶會形式輕鬆為宜，賴總統也表達尊重其意見並交由潘孟安協調形式後送出公文進行正式邀請，盼促成會商。

