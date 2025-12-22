化解紛爭促和諧！ 中市法制局推動調解機制成效卓著

神岡區調解會陳秀美主席獲頒法制局「調紛解結、情滿人間」徵文活動首獎





調解制度是司法體系中不可或缺的一環，台中市府透過推廣調解，不僅彰顯調解委員對社會安定的貢獻，也鼓勵民眾在進入法院前，先透過調解妥善解決法律糾紛，減輕司法負擔，促進家庭與社區和諧。法制局長李善植指出，市府持續鼓勵民眾善用調解機制，透過理性溝通處理民事糾紛及非告訴乃論的刑事案件，避免訴訟耗時與人際衝突，進一步推動社會和諧。

法制局表示，台中市調解制度成效卓著，自108年至113年間，全市調解成立率連續六年高居全國第一，113年度全市受理案件高達23,089件，成立22,189件，成立率達96.1％；而114年1至9月，市府各區公所受理調解案件17,128件，成立16,493件，成立率達96.29%，顯示調解績效持續保持優異，充分反映制度效益。

法制局指出，在這樣的背景下，許多調解委員在地方長期耕耘，實際展現制度成效。神岡區調解委員會主席陳秀美即是典範，她投入調解工作已19年，長期站在第一線協助民眾化解紛爭，深獲地方肯定。今年，她以作品「當遺產成為傷害的利器」榮獲市府法制局「調紛解結・情滿人間」徵文活動第一名，透過真實案例分享調解歷程，具體呈現調解制度在修復關係、撫平衝突中的關鍵角色。

陳主席在作品中敘述一樁因遺產分配引發的家庭糾紛案件，母親與子女因金錢與情感交織而產生對立，調解過程一度陷入僵局。她秉持中立、同理與耐心的原則，引導當事人正視親情價值，最終促成協議成立，不僅避免訴訟，也讓家庭關係得以修補，充分展現調解制度「以和為貴」的核心精神。

除成功案例，陳主席也分享調解未成的實務經驗，指出部分家庭糾紛因世代差異與價值觀落差，未能於調解階段達成共識。她以自身經驗反思，雖然調解非萬靈丹，卻能提供當事人理性對話的平台，讓衝突在合法、尊重的程序中被理解與化解，具有重要社會意義。

法制局說明，陳主席除長期擔任調解委員，也曾任台中縣神岡鄉民代表及副主席、婦女團體理事長、消防婦女防火宣導隊分隊長，現任台中市政府民政顧問，長期投入公共事務與基層服務，對地方發展與社會穩定貢獻良多。

法制局進一步表示，調解制度是我國重要的紛爭解決機制，具程序迅速、免費或低費用、保密性高及具法律效力等優點，特別適合處理鄰里糾紛、車禍及財產糾紛等案件。透過調解委員的專業與熱忱，不僅能有效減輕司法負擔，也有助於降低社會對立，營造良善、互信的社會氛圍。

市府呼籲市民，若遇民事糾紛或刑事告訴乃論案件，可主動向各區調解委員會洽詢，善用調解資源，在理性溝通中尋求雙方可接受的解決方案，共同為社會和諧盡一份心力。

