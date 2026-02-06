化解西班牙缺工壓力 50萬無證移民將就地合法

從馬德里到巴塞隆納，拉丁美洲與中東等多國外交領事館外，出現搶辦護照與無犯罪證明的排隊人潮，因為西班牙社會黨領導的聯合政府，為無證移民開啟了就地合法之門，只要在2025年底前在西班牙居住滿5個月、沒有前科，就能申請合法的1年居留與工作許可，期滿可以延長，未來有機會成為公民，申請庇護的人也適用，預計50萬人將可受惠，4月開始接受申請，許多使館預約電話被打爆，網站大塞車。

20歲來自巴基斯坦移民赫曼表示，「會有許多差異，我能合法的回國探望父母，並繼續工作，這樣我才能繳稅，進一步申請永久居留。」

這些勞工大多來自語言相通的拉丁美洲，還有北非跟中東國家。他們合法進入西班牙，但是逾期滯留打工，當中不乏高學歷人才，卻因為沒有合法證件，一樣只能躲在地下經濟體系，從事建築、農業、幫傭與服務業等本地人不願投入的工作，忍受低薪剝削。

在70萬公民聯署提案下，西班牙20多年來首次推動大規模移民合法化，獲得包括天主教會在內的數百個民間團體支持。社會黨總理桑切斯繞過國會，以皇家法令形式直接通過，期盼他們納入正規歸體系後權益受到保護，並且合法納稅，為少子高齡化之下，日益吃緊的社會保障體系注入更多資金。

西班牙總理桑切斯說道，「我們跟這50萬無證移民每天生活在一起，在市場上、公車上、在我們孩子的學校裡、他們照顧我們的父母、在農場上工作，跟我們攜手打造國家的進步。」

西班牙去（2025）年2.9％的經濟成長率傲視歐元圈，第4季失業率降到10%以下的18年新低，勞動力需求孔急，在這間馬德里的餐廳裡，33名員工中只有3個西班牙人，因為根本招不到本地人。26歲來自委內瑞拉的維克多，才來4個月已經獲得庇護與工作許可。

委內瑞拉移工維克多說：「我來的那天，經理完全忙不過來。他要我隔天回來面試，馬上就給我合約，我就留在這公司，整個團隊都是外國人。」

餐廳經理班德拉表示，「摩洛哥、委內瑞拉、阿根廷、巴西，來自世界各地的幫手，我喜歡說我們就像聯合國。」

但並非所有西班牙人都歡迎這項政策，極右派呼聲黨指控暴君桑切斯仇視西班牙人，想加速一場入侵。

在托里帕切科這個4萬人口的農業小鎮，三分之一人口是外國人。此前一名老人遭受攻擊，在極右翼組織煽動下，7月爆發了反移民暴動，持續好幾天。事過好幾個月，當地對外國人的敵意仍然鮮明。

當地居民表示，「如果他們搶劫被抓了，直接趕出去；如果是西班牙人被抓，那就關起來。」

西班牙接納移民的政策，也跟近年來歐美極右勢力抬頭，收緊移民甚至強硬遣返的潮流形成對比。美國富豪馬斯克（Elon Musk）轉推極右派人士的推文，質疑這是快速引進左派人口的選舉工程，桑切斯則回應上火星可以等，人道不能等。

桑切斯說道，「承認人權何時變成了激進之舉？同情心何時變成了例外？西班牙一直是熱情好客的國家，而這正是我們選擇的道路。」

西班牙本土主義雖然也在抬頭，但比其他歐洲國家低，民眾普遍將移民被視為經濟解方，而非社會威脅，桑切斯說，西班牙必須在做一個開放繁榮的國家，和一個封閉貧窮的國家之間做出選擇，而這就是他的答案。