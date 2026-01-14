化解軍購預算疑慮 王定宇：立院1/19邀國防部開機密會議

即時中心／徐子為報導



藍白質疑對美軍購說明不足，數度在立法院程序委員會杯葛，無法付委審議，也對預計於下周召開的機密會議有疑慮。對此，立院外交及國防委員會召委王定宇今（14）日對媒體證實，下週一（19日）他將邀國防部機密專報，這是經過逾1週的溝通，且「取得盟友默契」。這是在軍購特別條例付委前所釋出的「最大善意」，也期盼透過機密會議，平衡兼顧民主監督與保護國家利益。





媒體《自由時報》報導引述王定宇說法，指出該特別條例尚未付委，預算細項依法尚未編列，但為化解藍白陣營持續杯葛阻擋，他與國防部過去10天積極溝通，最終決定「先來跟立法院溝通」。



王定宇進一步說明，特別預算中，有不少項目涉及與美方採購，或是合作科研、在台生產方案，這些本來就屬於機密，而現在已取得與盟友的默契，在條例未通過前，國防部來「先期說明」。



關於藍白質疑機密會議，王定宇也澄清，採取機密會議進行是法律授權的權力，也是過去外交及國防委員會行之有年的慣例，機密會議可保護國家安全與利益，同時確保國會民主監督。



此外，針對藍白批評國防部「什麼都沒說明」，王定宇也反駁，國防部一直努力希望向委員報告，卻常面臨「委員不排時間」或「說明了當作沒聽到」。他也舉例，過往傅崐萁主推的《花東特別條例》、馬英九執政時期的特別條例，都是「先審法律案取得授權，後有預算案明細」。



王定宇強調，「台灣正在流逝最需要的時間資源」，若藍白連機密會議都拒絕出席或變相阻擋，將傳遞給國際盟友非常危險的訊號。他向藍白喊話，呼籲念在國家安全，讓特別條例盡速付委。





