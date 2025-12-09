化訓中心核生化偵檢車鑑測 展精準辨識力

記者王子昌／桃園報導

陸軍化生放核訓練中心核生化偵檢車操作訓練班日前實施期末鑑測，模擬化學兵部隊在實戰場景中執行偵檢作業，學員們分組演練核生化偵檢車標準作業流程，依序完成任務受領與研討、作業基點選定、偵檢取樣等步驟，有效發揮偵檢車即時監偵、取樣、辨識的優異性能，展現學員連日勤訓精實成果，進一步厚植化學兵部隊的戰場支援效能。

為提升國軍化生放核偵檢能量，化訓中心每年辦理3梯次核生化偵檢車操作訓練班，培育官兵熟稔核生化偵檢車系統操作與偵檢流程，建立相應標準化作業程序，及車輛各系統整合運作能力，使化學兵部隊在面對化學、生物、輻射、核子等戰場上「看不見的敵人」，可有效執行即時監偵、取樣、辨識與回傳等任務，強化部隊整體災害應變能力。

操作MR170、E²M等裝備 快速偵知汙染物

在核生化偵檢車裝載機動前，學員首先穿戴上「NPS-108核生化防護服」，確保個人防護安全，接續由偵檢組組長完成裝載檢查及通聯測試後，即刻前往任務地區。偵檢車抵達後，監測作業員操作氣象感測儀、全距離監視器及MR170化學遠距遙測偵檢器，掌握周邊區域風向、風速、煙氣流動及其他可見異常徵候，供組長初步彙整並判斷汙染區範圍。

在偵檢組組長選定適切的作業基點後，偵檢作業員運用E²M氣相層析質譜儀之車裝取樣器，執行偵檢作業。同時車輛緩緩駛入汙染區域，運用「遠近端法」搭配標示器投放，偵知汙染物質種類、濃度及面積範圍，據此產製汙染區要圖及化生放核報告表，以供消除及受支援部隊後續任務參考運用，充分展現化學兵精準偵檢、快速辨識的專業職能。

在核生化偵檢車裝載機動前，學員首先穿戴上「NPS-108核生化防護服」，提升個人防護等級。（記者王子昌攝）

監測作業員操作MR170化學遠距遙測偵檢器，掌握周邊區域煙氣流動及其他可見異常徵候，供組長初步彙整並判斷汙染區範圍。（記者王子昌攝）

學員們各司其職，分工操作核生化偵檢車各部系統。（記者王子昌攝）