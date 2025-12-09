【化訓中心核生化偵檢車鑑測】熟記口訣反覆磨練 深植毒化防護能量

記者王子昌／專訪

核生化偵檢車操作訓練班聚焦儀器系統操作、實戰應處等面向，有效提升化學兵戰場「早期監偵」及災害救援能力。陸軍化生放核訓練中心化學課程組教官陳全福上士表示，該班訓練內容著重在儀器系統操作、團隊協作養成、偵檢程序標準化與實戰應處演練4大面向，目的在培育出即便面對戰場未知威脅，仍可臨危不亂、保持穩定偵檢節奏的專業化學兵。

陳全福指出，在期末鑑測中，學員們容易因緊張而未按標準作業程序操作，故於平日訓練中，多次強調「任務、位置、時間」的「三確認」口訣，配合反覆動作演練，強化肌肉記憶，使每位學員在各項操作前，均能清楚要執行什麼、在哪裡執行、管制時間節點，進而在高壓情境中仍能展現高度專業，確保偵檢全程精準無誤，為日後實戰任務奠定堅實基礎。

曾參與花蓮馬太鞍溪溢流救災任務的33化學兵群偵消營偵3連偵檢班副班長施妤昕中士強調，偵檢專業即是災害前線的安全把關者，必須在最短時間內取得正確數據，提供指揮幹部判斷處置，方能有效保障部隊與人民安全。在順利取得核生化偵檢車操作合格證書後，未來也將持續精進專業職能，以實際行動守護家園、保障民眾生命安全。

33化兵群施妤昕中士。（記者王子昌攝）

化訓中心陳全福上士。（記者王子昌攝）