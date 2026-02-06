化訓中心93週年隊慶 勉延續光榮傳統

記者林睿奕／綜合報導

陸軍化生放核訓練中心日前辦理93週年隊慶，由陸軍司令部化學兵處處長劉少將主持，隊慶中除宣讀國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修上將賀詞外，亦辦理隊史館參觀，使單位官兵了解化學兵光榮歷史，並表揚於化訓中心服役10年以上優秀軍職及聘僱人員。

劉處長表示，化學兵部隊有光榮的歷史，無論在新冠疫情及花蓮馬太鞍溪溢流等事件中，皆不畏風雨在大街小巷穿梭消毒，給予國人莫大的心理支持。此外，亦勉勵單位針對新型態戰爭局勢做好應對作為，以及各項研究發展工作，發揮化學兵部隊效能，成為國人堅實的後盾。

陸軍司令部化學兵處處長劉少將主持化訓中心93週年隊慶，勉延續光榮傳統。（化訓中心提供）