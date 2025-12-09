化身傳奇球王！甜茶《橫衝直闖》強攻金球獎影帝

提摩西夏勒梅主演電影《橫衝直闖》。（圖／龍祥電影）





由金獎品牌A24出品、鬼才導演賈許沙夫戴執導，好萊塢票房巨星「甜茶」提摩西夏勒梅領銜主演電影《橫衝直闖》，該片自紐約影展「秘密放映」後好評開始流傳，近期影評解禁「爛番茄」開出97％新鮮度的驚人表現（截至12月8日）。更入圍金球獎音樂及喜劇類最佳影片、音樂及喜劇類最佳男主角與最佳劇本3項重量級獎項提名。

《橫衝直闖》靈感取自傳奇桌球選手馬提瑞斯曼（Marty Reisman），但主角馬提莫瑟則是原創的虛構角色，一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年。本片由導演賈許沙夫戴執導，延續他一貫「腎上腺素狂飆」的快節奏敘事風格，演繹這位放蕩球王的封神故事，靈感取材自真實人物，但劇情部分則是虛構的原創劇情片，讓導演可以解除束縛將油門直踩到底。

廣告 廣告

近期公開的正式預告片，揭示了馬提莫瑟（提摩西夏勒梅 飾）為了追求卓越，在混亂與高壓的紐約世界中到處「橫衝直闖」的傳奇面貌。如同Inverse影評所言，本片是一場「既令人振奮又筋疲力盡的狂躁、瘋狂的旅程」。除了夏勒梅，共同演出的陣容還包括金獎影后葛妮絲派特洛、以及饒舌歌手「造物主」泰勒（Tyler, the Creator）的大膽轉型，大咖雲集，讓電影氣勢堆疊到新高度。《橫衝直闖》12月25日在台上映！



【更多東森娛樂報導】

●甜茶化身傳奇球王！搭「小辣椒」上演瘋狂桌球人生

●兩大童星擦出火花！女星「自加吻戲」超慘結局曝光

●Netflix天價收購華納！李安吐真實心聲 無奈台灣市場萎縮

