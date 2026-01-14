化身新手媽咪守護天使！高虹安「超強政績」又＋1

「媽媽們的心聲我聽見了」！新竹市長高虹安今日宣布新竹市「到宅坐月子2.0」政策正式升級，不管媽媽們從哪裡來，只要住在新竹市，「就是我們的家人」。

新竹市長高虹安。（圖取自高虹安臉書）

高虹安今天（14日）在臉書發文表示，這段日子，自己聽過許多媽咪的心聲。有些媽咪雖然人在新竹工作、生活，卻因為戶籍不在這裡，受限於制度，無法申請市府的到宅坐月子服務。那種被制度隔絕的遺憾，她一直放在心上。

圖取自高虹安臉書。

高虹安認為，政策不該是冷冰冰的文字，更要有包容的溫度。因此，她們決定讓這份暖意穿過門牌與戶籍的限制。新竹市「到宅坐月子 2.0」正式升級：第一，不再看戶籍。今年起，她們取消設籍限制。只要實際居住在新竹市，不論故鄉在哪裡，都能申請這份專業的到宅照顧。

其次，高虹安指出，把專業帶進家門。市府將服務人員的培訓提高到 64小時並加上嚴格考核。因為市府知道交給媽媽們的，必須是最值得信任的專業。生孩子是人生中一段奇妙卻充滿挑戰的旅程。這段最辛苦的起跑點，由新竹市政府來陪伴媽媽們。

至於申請資格，高虹安強調，實際居住於新竹市的孕產婦，自取得媽媽手冊起至產後一個月內，皆可申請。服務內容包含新生兒育兒指導、產婦照顧、月子餐製作及簡易家事服務，「任何需要，我們就在身邊」。

