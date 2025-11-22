化身柯文哲分身 陳佩琪代夫跑攤談柯近況

陳佩琪，和準媽媽，台北市議員黃瀞瑩，邊聊媽媽經，邊手作DIY彩沙罐。柯文哲妻子陳佩琪說:「下面是很生氣，後來覺得官司進行到一半有點沮喪，接下來才有一點快樂，民眾黨就是我們的希望啊，我們的希望就在我們的民眾黨身上。」

從生氣、不耐煩、到雨過天晴、快樂，最後不忘加上民眾黨色，代表希望，如同柯文哲一家，這一年來的心境。柯家狀況好轉，陳佩琪也時常在臉書分享柯文哲的一舉一動。柯文哲妻子 陳佩琪說:「AI有時候會閃躲問題啊，回答不出來，他就覺得說，你回答不出來就說不知道就好啦，幹嘛要閃躲問題啊，對啊對啊，然後就很生氣就罵AI。」

聊到柯文哲，心情就很好，陳佩琪今天可是盛裝打扮，黑色圓領西裝外套，搭配灰色洋裝、黑色高跟鞋。和過去憔悴模樣判若兩人，畢竟她現在，就是柯文哲的分身，代夫跑行程，不過有些事，還是得柯文哲親力親為！

黃國昌說，柯文哲現在都會在中央黨部附近辦公，他要找柯文哲非常容易。（圖／TVBS）

民眾黨主席 黃國昌說:「我覺得主席他公開的活動，還是要看主席他自己的計畫，按部就班地來進行，12月的時候馬上就要進行言詞辯論，這件事情對主席，對我們都很重要。」

柯文哲何時會復出參加公開行程? 黃國昌說，柯有他的步調，按部就班。（圖／TVBS）

柯文哲在未來不排除公開出席互動，但得先搞定官司，不過他本人似乎是坐不住了，每週都會跑到台玻大樓辦公。民眾黨主席 黃國昌說:「他當然關心(鄭黃會)，也有表示一些看法，他覺得整個氣氛非常融洽，也有往正確的方向在邁進，主席在辦公的空間不是中央黨部的空間，但是離我們非常的近，我有事情要跟主席討論的時候，隨時都找的到他。」

據了解，柯文哲暫未接觸黨務決策，但開始會和黃國昌、幹部交換意見，距離重出江湖之時，不遠了。

