化身海洋英雄守護藍色國土 2026台灣燈會「永續海洋燈區」嘉義登場

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場盛大登場，其中由嘉義縣政府環境保護局策劃的「永續海洋燈區」，以聯合國永續發展目標SDGs14「保育及永續利用海洋生態系」為核心，透過擬人化卡通角色與沉浸式展演，引領民眾化身海洋英雄，共同投入守護海洋的行列。

↑圖說：走進「海底隧道」，來一段療癒身心的旅程。（圖片來源：模擬圖/嘉義縣環保局提供）

燈區動線自象徵守護初心的「海洋之心」展開，民眾依序穿越以在地漁業文化為靈感打造的「蚵棚之境」，再走入光影交錯的「海底隧道」，感受海洋深處的美麗與危機。展區中，象徵集結行動力量的「英雄戰將」將與「海廢怪」正面交鋒，「環海戰艦」則宣示守護海洋生態的堅定決心，而充滿希望寓意的「等鱟站」，則寄託著未來在嘉義海灘與野生小鱟再度相遇的願景。

↑圖說：「築籬擋沙」是嘉義縣布袋鎮好美里居民的永續智慧。（圖片來源：模擬圖/嘉義縣環保局提供）

嘉義縣擁有綿延海岸線與豐富濱海資產，「永續海洋燈區」以此為策展主軸，透過燈光藝術講述沿海環境故事，讓民眾重新認識與生活緊密相連的海洋地景。展區同時呈現東石、布袋作為全台最大養蚵基地的產業特色，展示蚵殼如何轉化為農業資材、環境工程材料、建材、工業產品、保健美容與文創商品等高附加價值的綠色循環資源，展現海洋經濟與永續並行的可能。

↑圖說：由廢棄蚵棚竹材構成的時光芎頂，嘉義縣新岑國小師生創作的海廢共創作品點綴其間，，傳遞新生的力量。（圖片來源：模擬圖/嘉義縣環保局提供）

其中，「蚵棚之境」大量運用廢棄蚵棚竹材與漁網再製，蚵殼串吊飾隨風搖曳，並點綴嘉義縣新岑國小師生共同創作的海廢藝術作品，在燈光映照下宛如海洋星空，傳遞「廢棄物也能發光」的永續理念。布袋好美里居民參與製作的「築籬擋沙」裝置，則重現地方多年來利用在地植物防止風沙、成功復育超過33公頃沙灘的行動成果，讓遊客走進嘉義沿海的真實永續場景。

↑圖說：英雄戰將（圖上右起：鱟勇士、鯊魚戰將、鱟隊長、海龜智者、白海豚戰士、蚵仔寶寶），攜手對抗海廢怪（圖下右起：塑膠袋怪、瓶蓋怪、吸管怪、保麗龍怪、酒瓶怪、飲料杯怪）（圖片來源：模擬圖/嘉義縣環保局提供）

進入「海底隧道」，民眾在蔚藍光影中聆聽海洋低語，也直面海洋污染的隱憂。展演中，鱟隊長率領白海豚戰士、鯊魚戰將、海龜智者與蚵仔寶寶，攜手對抗保麗龍、飲料杯、吸管、塑膠袋等象徵海廢的怪物，透過戲劇化情節傳達減廢與保育的重要性。

燈區視覺焦點為高達2至3層樓的主燈「機械鯨魚戰艦」，以未來感十足的造型在夜空中啟航，象徵守護海洋生態的核心力量。主燈秀每日晚間6時15分至9時45分，每30分鐘展演一次，成為夜間最吸睛的焦點。

↑圖說：身長12米的主燈鯨魚戰艦，在夜空中啟航。（圖片來源：模擬圖/嘉義縣環保局提供）

行程尾聲來到「等鱟站」，以興建中的嘉義縣濱海環境教育館為藍圖，結合鱟造型設計與海洋燈飾，象徵生態復育的希望。嘉義縣政府近年攜手保育團體推動三棘鱟保育計畫，在布袋好美寮濕地及校園建立鱟池，成功孵化並野放數百隻稚鱟，期盼重現鱟族群於嘉義沿海繁衍的景象。未來，取得鑽石級綠建築標章的濱海環境教育館，將結合低碳永續、生態旅遊與環境教育，成為海洋保育新地標。

環保局表示，「永續海洋燈區」透過寓教於樂的策展方式，讓民眾在賞燈之餘深化守護海洋的行動力，現場並推出線上互動問答與抽獎活動，邀請全民一起加入守護藍色國土的行列。

