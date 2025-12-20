化身觀世音菩薩登MMA！Jennie「唱到一半脫了」全場嗨炸

Jennie白袍現身被笑虧像觀世音菩薩。（圖／翻攝自Melon YouTube）





2025 MMA（Melon Music Awards）今（20）日登場，南韓女團BLACKPINK成員Jennie睽違6年重返韓國出席頒獎典禮，抱回年度製作、TOP 10藝人、十大百萬專輯歌手獎，致詞道：「我很想念我的成員們，一個人很孤單。」

Jennie穿著寫滿中文字的白紗登場，帶來歌曲〈Seoul City〉又唱又挑，被網友笑說：「造型很像觀世音菩薩！」接著演唱〈ZEN〉的時候，她換上黑色帥氣大衣帥氣現身；最後戴著墨鏡獻唱〈like JENNIE〉，唱到一半就脫下外套，展現出緊緻腰身，辣翻全場。

廣告 廣告

Jennie辣秀身材熱舞開唱。（圖／翻攝自Melon YouTube）

Jennie辣秀身材熱舞開唱。（圖／翻攝自Melon YouTube）

Jennie久違回到南韓參加頒獎典禮，抱回3個大獎，上台致詞感謝主辦頒給他重要的獎項，有感而發：「今年對我來說是很有意義的一年，推出第一張專輯、也經歷很多事情，能以這樣的方式在年末劃下句點，真的很開心。」



【更多東森娛樂報導】

●龍鬚糖小哥好氣！ 轟台旅客「狂聊天、拍照不消費」

●三溫暖遇火災！網紅夫肉身護妻 曾按求救鈴也沒用

●《上流3》女演員腦瘤病逝 生前門牙掉光、剩36kg

