化身「台版高市早苗」? 分析自民黨大勝關鍵 他揭賴新策略 警告 : 國民黨要小心

[Newtalk新聞] 日本眾議院改選結果昨（8）日揭曉，由高市早苗領軍的自民黨取得壓倒性勝利，執政聯盟橫掃超過三分之二席次，創下戰後日本單一政黨在眾議院的最高紀錄。官方統計指出，提前投票率達 26.1%，創下日本全國性選舉新高。選舉日當天，儘管東京多地被白雪覆蓋，仍有大量選民前往投票。最終，自民黨在 465 席的眾院中獲得突破三分之二的 310 席，顯示高市早苗的領導獲得廣泛支持。

對此，前立委蔡正元在節目《國際直球對決》中分析，高市的勝利反映日本年輕人與女性選民的結構性轉向。他指出，日本女性選民因歷史因素普遍感到壓抑，而高市的強勢崛起為她們「出了一口氣」。此外，年輕族群出現明顯右派化傾向，追求日本成為軍事強國，而高市主張抗中、為自衛隊正名、再武裝，甚至提出廢除「無核三原則」，正好迎合了這股民族主義情緒。

蔡正元進一步預測，總統賴清德可能會從高市的選戰策略中汲取經驗，未來選舉可能展現更強硬、更刺激的策略，他直言，「台版高市早苗」風格或將成為下一步政治操作的參考。蔡也提醒，國民黨在今年年底的大選中須保持高度警覺，以應對可能出現的政治衝擊。

