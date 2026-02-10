化身「最美婚顧」9m88量身打造神曲 助劉冠廷放下童年陰影

9m88片中飾演婚顧，為好友劉冠廷籌畫2場婚禮，忙得焦頭爛額。（水花提供）

跨足影視歌三棲的9m88，在賀歲力作《雙囍》中展現驚人創作能量，不僅擔綱演出關鍵的婚禮顧問一角，更親自操刀詞曲創作並演唱電影主題曲〈輕輕放下〉。這首歌以「旁觀者」的細膩視角，深入挖掘男主角劉冠廷與父母之間難解的親情糾結，歌曲將為大年初一上映的電影注入一股療癒暖流。

9m88 這次在片中飾演專業婚顧「小芮」，負責協助新人完成人生大事。她形容這個角色如同一個「冷靜的觀察者」，在婚禮的混亂中體會新人的情感起伏，這種獨特的生命體驗也成為她創作的主軸。談及這次結合演員、創作者與歌手三種身分的經驗，9m88 直言非常深刻：「這是一個很好的機會，藉由演員的眼睛去觀察，再透過歌手的腦袋與聲音去表達感受。這種共感，讓創作變得更有溫度。」

談及主題曲〈輕輕放下〉的創作動機，9m88透露，她在劇本中看見主角庭生（劉冠廷 飾）與自己童年的拉扯，以及與父母間各自累積的糾結，這些情緒在現實生活中往往難以宣之於口。因此，她希望透過歌曲傳遞「溫柔的訊息」。她感性地說，面對困難的人生課題時，不一定要強迫自己跨越，而是練習去安放情緒，讓它們被理解，最終被「輕輕放下」，希望聽眾在需要喘息時能感受到自己是被接住的。

《雙囍》最打動人的一點就是主角劉冠廷與自己童年的對話，也是全片的核心。（水花提供）

為了呼應電影核心，9m88在歌詞中精巧設計了視角轉換的巧思：歌曲前半段以「你」呼喚，代表成年後的庭生回望童年的脆弱；到了副歌則轉變為「我」，象徵自我與過去達成和解與整合。她表示，這種設計象徵著角色學會放下對父母的成見，並能牽著深愛的人繼續前行。《雙囍》將於2月17日上映。

