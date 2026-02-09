化雜音為掌聲 守護大地36載

鄭春梅今年78歲，30多年前她家設了環保點，但因為是大樓，難免有人反對，但她運用智慧，默默認真做環保，多年來獲得住戶認同，現在就連丈夫退休後，也加入日日做環保的行列。

環保志工 薛進二：「我做差不多5年了，5年、6年了，(你都騎這台(自行車)來嗎) 對，(為什麼用牽的牽回家) 運動啊，我牽著25分鐘就到家了。」

往來環保站的路程當運動，薛進二返家依然做環保。

環保志工 薛進二：「閒不下來，做習慣了，閒不下來，(你怎會知道要去環保站)，(誰引導你去的)，我妻子那時早就在做環保。」

他的妻子鄭春梅，36年前就因上人呼籲，將自家做為環保點。

慈濟志工 鄭春梅：「我資深師姊帶我去文化中心，聽師父說，用鼓掌的雙手做環保，我就開始做，做到現在。」

家中原本經營理髮店，如今半退休狀態，專心做環保，但社區有200多戶居民，難免有整潔上的疑慮，但她隨時整理，消弭質疑。

慈濟志工 鄭春梅：「先整理一些沒聲音的，若是那些罐子，就要晚點再整理，(都默默做) 對啦，我就這樣做，因為我在一樓，很方便就對了，人家就會拿來。」

鄰居 蘇女士：「這給你，謝謝，她給我們很方便，我們就很高興了，他們都要整理，真的很辛苦，沒有這種慈悲心，誰要做這些事。」

慈濟志工 鄭春梅：「做就對了，上人不是這樣說嗎。」

瘦小的身影，智慧又堅定，不只獲得住戶認同，也讓環保觀念在地深耕！

