《化》勇奪創意設計大賽金牌

2025臺灣國際學生創意設計大賽，(12/9)舉行頒獎典禮，在公布的76件獲獎作品中，年度大獎，獎落台灣，由臺北藝術大學洪菀妤同學的動畫作品「化(Essence)」奪得首獎，她花了2年時間完成作品，一度萌生放棄的念頭，而熬過了創作的孤寂，得獎是鼓勵，也是讓她能繼續走下去的動力。

充滿禪的意境，照見自我的同時，環境也應運而生，這是2025臺灣國際學生創意設計大賽的年度大獎，化。

「有請敬愛的司長 為我們頒獎。」

得獎者 洪菀妤：「很感謝在創作過程中，給予我鼓勵和建議的每一個人，有時候我們在創作過程中，可能會經歷困難和悲傷，但是你要知道，你會慢慢地走過。」

評審委員 李心寧：「有些人他看這個故事，他想到的是 ，大自然的堆疊周而復始 ，有些人他感覺到的可能是，我生為人 我內心的掙扎，一些成長 一些蛻變，所以我覺得這樣的感受性，也是很多元 那也正好符合，今年多元的主題。」

台北藝術大學畢業生洪菀妤的得獎感言，對很多創作者來說，心有戚戚，為了這部動畫設計作品，她花了2年，從想故事到產出，一度懷疑自己，也萌生放棄的念頭。

得獎者 洪菀妤：「可能心理狀態也不是很好，然後就曾經一度，想要放棄這部作品，每位教授都會說加油鼓勵的話，那我真的很感動，然後說妳一定可以做得下去。」

師長，家人和朋友的鼓勵，讓她熬過了創作的孤寂，走過艱辛，堅持下去，作品應運而生。歷經近18個年頭，發展至今，臺灣國際學生創意設計大賽，今年有來自37個國家，16000多件的作品，好的設計，能感動人心，是否也觸動了你的內心深處。

