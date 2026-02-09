「化」解朝野僵局？韓國瑜拋進言賴總統 蔣萬安表態認同

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

115年度中央政府總預算、8年共1.25兆元的國防特別條例仍在立法院卡關，立法院長韓國瑜近期受訪時表示，總統賴清德可能在新春會邀請五院院長進入總統府，他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字，來解決朝野僵局。對此，台北市長蔣萬安今（8）日回應，他認同韓院長的說法，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。





今早9時30分，蔣萬安在台北市政府發言人李政軒、研考會主委殷瑋等人的陪同下，前往南港區行政中心，出席「市長與里長有約」座談會，並於會前短暫接受媒體堵訪。

記者提問，韓院長欲針對國防預算來「進言」賴總統，會不會希望雙方現在還是要趕快溝通？

對此，蔣萬安表示，他支持必要而且合理的軍購案，來厚植整理的國防實力，立法院也必須要實質審查、嚴格把關，「所以我認同韓院長，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通」。





