北上做生意！聯結車撞「1死4傷」56歲嬤魂斷國道 兒怒：好好一個媽沒了

記者張浩譯、羅欣怡／新竹報導

國道三號香山路段5日晚間發生4連撞車禍，一共7人受傷，其中林姓婦人頭部重創，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

國道3號茄苳路段，5日晚間發生死亡事故，39歲李姓聯結車駕駛疑似恍神，直接追撞前方回堵的車陣，造成1死7傷。首當其衝的轎車，車上5人是一家人，56歲的外婆頭部重創慘死，其餘3名外孫分別輕重傷。家屬今（8日）出面指控，肇事駕駛對他們不聞不問，支離破碎的媽媽要先縫補的費用，對方也只說自己「沒錢」，只願交給保險公司處理，氣說「整個家庭都破碎掉了！」

坐在後座的林婦頭部重創、口鼻流血，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

5日晚間7時許，國3北上車道都是返鄉車流，但李姓聯結車駕駛卻沒注意前方回堵車潮，直接從後方追撞，一連造成4車損傷，其中首當其衝的張姓姐弟，當天從嘉義北上，載林姓外婆準備到中壢夜市找擺攤的媽媽，但才到新竹就發生事故，一家人天人永隔。

當時和外婆坐在後座的外孫，想到當天的意外還是猛掉淚。（圖／翻攝畫面）

事發3天，檢察官會同法醫今日進行相驗，林婦的兒女也都到場了解媽媽的死因。車禍當時，和外婆坐在後座的外孫傷勢較輕微，腳上和胸口的傷雖痛，但想到外婆的驟逝仍忍不住落淚。

林婦的女兒說，後座的小女兒傷勢比較嚴重，有腦出血、胰臟破裂切除，肋骨斷三根，骨盆移位要開刀，現在在加護病房昏迷中，都不知道以後會怎樣。

死亡林婦的兒女今（8日）出面，指控貨車駕駛不聞不問。（圖／翻攝畫面）

林婦的兒子控訴，對方聯結車司機不聞不問，態度很消極，都是交給法律去處理，「我一個媽媽好好的，沒有病也沒有痛，好好的人就被他撞沒了。」他也說，車禍造成媽媽死亡、兩個外甥女住院，其中一個還重症，怒噴「對方基本的態度都沒有。」

林婦兒子說，媽媽因車禍身體受損，大概要花1、20萬縫補傷口，但駕駛也沒辦法先拿錢出來，「沒有要處理的態度，一切要交給保險處理，我最後一次幫媽媽處理事情，所以要幫她討回公道。」

