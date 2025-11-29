北上尋親電動車半路拋錨 平鎮警及時伸援助返家

老翁電動車突然沒電拋錨路中，所幸路過的平鎮警分局員警即時伸援，才讓老翁得以平安返家。圖：警方提供

家住苗栗縣竹南鎮的59歲陳姓老翁，昨(28)日午後因思念住在台北的妹妹，竟騎乘電動車前往車站搭火車北上，到桃園市中壢火車站下車後又沿著中豐路，一路往南，沒想到行經平鎮區中豐路時，電動車突然沒電拋錨路中，所幸路過的平鎮警分局員警即時伸援，才讓老翁得以平安返家。

員警將老翁帶返所稍作休息。圖：警方提供

平鎮派出所長章駿城表示，陳姓老翁獨居且有重度身心障礙，昨日不知何故，竟騎乘電動車搭火車至中壢，隨後又漫無目的地往南行駛，由於中豐路車流量大，老翁的電動車在電力耗盡後卡在車道上，加上當時天色漸晚，往來車輛紛紛閃避，情況十分危急，所幸巡邏警員鄺鏡達及紀辰翰巡邏經過，趕緊停下車輛上前幫忙，員警除了先將警車停擋於後方警示，避免後車追撞外，並合力將沉重的電動車推至路旁安全處。警方見老翁神情疲憊且徬徨無助，經耐心安撫詢問後，才知道老翁是突然思念居住在台北的妹妹，於是想搭車前往北部探視。

員警先將老翁帶返所稍作休息，經聯繫老翁妹妹及苗栗的居家照服員告知原委，經溝通後，老翁總算同意先返回苗栗，員警隨即安排計程車，除叮囑司機多加照看外，運送過程中員警更不斷致電確認位置，直到老翁平安抵達家門，員警懸著的心才終於放下。

