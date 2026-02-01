北中南惡火！信義區女住戶「無呼吸心跳」 新崛江租客燒燙傷

【緯來新聞網】全台各地不平靜，今（1日）凌晨陸續傳出火警，包括台北市信義區、台中市南屯區，以及高雄新崛江，有住戶燒燙傷，甚至失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，事發詳情仍有待進一步釐清。

北市信義區吳興街一處民宅傳出火警。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區吳興街一處民宅今天清晨6時30分傳出火警，現場濃煙密布，警消獲報後出動29輛消防車、96名人員前往搶救，在7時21分撲滅火勢，並於尋獲2名傷者，在4樓救出一名年約40歲的男性住戶，全身多處二度燒燙傷，尚有意識；另外在6樓梯間尋獲一名年約50歲的女性住戶，已經沒有呼吸心跳，2人分別送往北醫、國泰醫院搶救。

台中南屯市場內一處鐵皮攤販傳出火警。（圖／翻攝畫面）

台中市南屯區南興巷南屯市場內一處鐵皮攤販今天凌晨1時許傳出火警，警消獲報後出動36人前往搶救。初步了解，現場為1層樓鐵皮建築物起火燃燒，火勢在2時11分獲得控制，並於2時13分完全撲滅，共有2間攤販受損，其中1間攤販燃燒桌椅和雜物，另1間攤販燃燒雜物，燃燒面積約20平方公尺，所幸未造成人員傷亡。

高雄新崛江附近的文化路傳出火警。（圖／翻攝畫面）

高雄新崛江附近的文化路，今天清晨5時許傳出火警，警消獲報到場已經看到有明火竄出，立刻佈線進行搶救，現場是鋼筋混凝土6樓頂樓加蓋的建築物，火勢在40分鐘左右撲滅。有一名租客左手腕輕微燒燙傷，以及疑似有吸入性嗆傷，緊急送醫救治。

