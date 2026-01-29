【北中南讀者見面會】揭開查核中心神秘面紗 開箱事實查核

Taiwan FactCheck Center

記者／何蕙安；責任編輯／陳偉婷

1月14日晚間，台北大稻埕。30多人魚貫進入建於日治時期、前身是「大千百貨」的古蹟建築。溫暖的黃燈交錯在木桁之間，從木板天花長長的往下延伸。在這個有點細長的空間裡，大家坐著，靜靜的等待活動開始。

多數人彼此並不認識，走在路上或許擦肩而過。可能直到這晚坐在一起，才發覺彼此有一個共同點：台灣事實查核中心的讀者。

作為台灣具有代表性的事實查核組織，台灣事實查核中心（下簡稱「查核中心」）自2018年成立以來已默默地收獲了一群讀者。大家從不同的管道認識查核中心，有人是因為查核報告、有人是使用查核中心LINE聊天機器人查證資訊，也有人是從Podcast或廣播聽到查核中心的節目；但當社會爆發重大爭議事件、或手機收到可疑的訊息而感到困惑、想尋找正確資訊時，很多人不約而同的想到「查核中心」。

不過，也有很多人對查核中心有許多問題：這究竟是一個怎麼樣的組織？資金從哪裡來？事實查核是怎麼運作？查核中心憑什麼查核別人？這麼多年來，查核中心反覆地被問到這些問題——特別是當查核中心的表現不如民眾期待、或是與其理解有出入，查核中心就會遇到猛烈的攻擊與質疑，並被貼上各類標籤。

被動的發布澄清與說明文章或許不夠。於是，在成立7年多後，查核中心第一次舉辦了讀者見面會，邀請所有讀者參加；希望走出網路世界，與讀者面對面的交流，讓讀者看到查核工作背後的人與思考，讓讀者更了解事實查核與查核中心——並一起思考當前台灣社會溝通困境的解方。

1月14日台北讀者見面會有30多名讀者參加。（攝影／蔡東棧）

讀者見面會北中南登場 揭秘查核中心運作

查核中心分別在1月14日、16日與17日在台北、台中與高雄舉辦共3場讀者見面會，超過60名讀者共相盛舉。在台北場，由於查核中心辦公室就在台北，趁著地利之便，查核中心幾乎全員出動——包括查核記者、教育團隊、podcast影音編輯、社群編輯，這些平常在文章上的名字、社群與聊天機器人背後的回應，都成為了立體的人，出現在讀者面前。

1月14日台北讀者見面會。查核中心團隊成員在台北讀者見面會上分享工作，包括查核的案例分享、如何調適心理健康。（攝影／蔡東棧）

在約兩小時的見面會中，查核中心總編輯陳偉婷盡可能回答讀者的各種問題，涵蓋組織運作到查核記者工作內容。許多人想知道「如何查核」、「如何選題」、「查核報告的生產流程」、「查核的挑戰」、「誰來考核查核中心」等，也有人好奇查核記者的身心健康、或是查核中心面臨的批評與爭議。

「等你們聽到查核中心有多少人，你們可能會嚇一跳。」陳偉婷說。查核中心目前有14名員工，負責查核、教育推廣、國際等各式工作，其中查核記者（包含總編輯）只有5人，每天海巡社群平台上的資訊，包山又包海地查證從養生健康、詐騙，到複雜的政治等議題。

1月16日台中讀者見面會。查核中心總編輯陳偉婷（左）與國際事務主任何蕙安開箱查核中心。（攝影／林品君）

每一天，查核記者必須在龐大的傳言中篩選出最熱傳、有害的傳言，並在有限的人力與資源之下盡快破解錯誤資訊，盡可能將查證後的資訊傳播出去。破解、查核的手段取決於傳言的類型，有些要綜合運用到數位查證工具與技巧，有些則是要採訪相關專家。

「每一篇查核報告都是團隊的成果。」陳偉婷強調，根據查核中心的作業流程，主責的查核記者完成查核報告後，還需要經過所有查核記者的審閱，確認查核報告中的證據力才會發布。

除了查核報告，查核中心也積極透過其他做法打擊錯誤資訊，包括每週上線的podcast以新聞時事與熱門議題來聊媒體素養；也有大量的推廣、講課活動，足跡遍及全台；2025年更上線了學習平台，整合事實查核技巧與各式數位調查工具的學習資源。

1月16日台中讀者見面會（查核中心）

查核中心資金多來自科技公司 財源穩定性是艱鉅挑戰

長期以來，不斷有人誤以為查核中心是政府組織，甚至指責查核中心「拿人民稅金卻不查民眾關心的議題」。實際上，查核中心是民間非營利組織，由來自媒體觀察基金會與優質新聞協會的一群新聞傳播學系的學者所發起。為保持中立性，查核中心不接受廣告、不接受政黨與政治人物的捐款， 所有的捐款等財務狀況也清楚公布在網站上。

陳偉婷也在讀者見面會上「破解」這個外界對查核中心最大的誤會之一。她解釋，查核中心目前的資金主要來自科技公司，包括Meta的第三方查證服務與Google台灣媒體素養計畫，與政府無關；不過，這也凸顯了查核組織收入不穩定、財源過度依賴單一科技公司的窘境。

特別是Meta在2025年初終止美國查核項目，未來不排除擴展到其他市場；一旦成真，將重創仰賴Meta收入的查核組織，包括查核中心。

「查核組織必須要有養活自己的能力。」陳偉婷說，查核中心近幾年開始重建品牌、發展小額募款，希望能夠拉近與讀者的距離，讓社會大眾知道查核中心的工作，獲得社會的支持。

邀讀者化身查核員 體驗事實查核難度和困境

在台中場與高雄場，為了讓民眾體驗事實查核的流程與方式，陳偉婷播放了兩段在2022年1月流傳、宣稱是「民進黨高官奢淫尾牙」的餐廳聚餐影片，帶領現場參加者在一兩分鐘的影片中找到蛛絲馬跡。當初，查核團隊也是嘗試了各種方式，最後才從影中人聲中追查到影片的拍攝場合，破解這個錯誤資訊。

一些人可能覺得傳言中的艷舞影片有些過於刺激，但其實這就是查核記者的日常；有時候，為了查證傳言中的影像是否如傳言所指，查核記者必須大量比對屍體、裸體各種令人不適等畫面，如宣稱是被詐騙到柬埔寨被活摘器官影片，或是宣稱是美國總統候選人兒子的裸體畫面。

查核記者的工作性質和傳統記者類似，卻面臨很不同的挑戰。除了上述工作影響心理健康，還要與時間賽跑、擔心人們被有害訊息影響；為了中立性拒絕廣告營收，導致高度仰賴科技公司，沒有一個永續的營運模式；另外，還不時面臨攻擊與騷擾，陳偉婷也曾被網友肉搜。

「查核記者也有侷限，不是無所不能。」陳偉婷感慨。

她回憶，前陣子去一個高中演講，一個高中生問她，「（前台北市長、民眾黨主席）柯文哲到底有沒有貪污？橘子（柯文哲助理的綽號）拿的錢是不是貪污的錢？」實際上，查核中心並非調查單位，也沒辦法獲取機密資料，這樣的期待遠遠超過查核中心的能力範疇。

又或者民眾好奇「烏山頭水庫的水面型光電版會不會影響水質」，但查核中心沒辦法租一條小船、滑到光電板旁邊採樣。

「查核記者也是人，人就會犯錯。」陳偉婷強調，特別是查核中心團隊小、每個記者的專業領域不同，查證時遇到新的議題，每一個人就是從頭學習，因此也難免犯錯；但一旦發現錯誤、或是有讀者指正，經二次查證後確認有誤，查核中心就會透明公開的更正或更新報告內容。

值得一提的是，查核中心從2018年獲得國際事實查核聯盟IFCN（International Fact-Checking Network）認證至今，堅守中立、獨立、透明的查核工作方法學，更正政策就是其中之一。如果民眾對於查核中心的工作有質疑，認為違反IFCN的查核準則，也可以向IFCN申訴。

資訊社會挑戰：事實查核是一個好的溝通方式嗎？

儘管發布了近4000則查核報告，但長期以來，陳偉婷與團隊不斷在思考事實查核「是否有效」。

為了讓人一看到報告就知道傳言的對錯，查核報告往往會大大的標注「錯誤」。

「發文者或許理性上知道自己的內容有錯，但感性上很難接受，因為被糾正後心裡會覺得很不舒服。」陳偉婷說，「因為這樣，明明是要幫忙提供真實資訊的事實查核反而導致了分裂，讓我們與讀者之間的距離愈來愈遠。」

「事實查核真的是一個好的溝通方式嗎？」陳偉婷問台下讀者。她也還沒有答案。

與此同時，查核中心也在嘗試不同的做法，探索如何讓讀者更容易閱讀、更容易理解與接受；如何觸及更多、不同的群體——例如調整查核報告標題、發行筆調較軟性的電子報；也試著將事實查核與媒體素養轉換成不同的格式，如Podcast、圖卡、互動小遊戲、短影音等。

2025年，查核中心共產出540篇以上的查核報吿，另有85篇的解釋性報導及謠言觀測，搭配超過200則的IG圖卡，陪伴讀者走過許多關鍵時刻。

1月17日高雄讀者見面會（查核中心）

讀者見面會溫暖收場 查核團隊深受鼓舞

孕育了好幾個月、與讀者交流的想像終於實現。這會是查核中心未來新的溝通模式嗎？

在3場活動尾聲，參加者在回饋牆上留下了滿滿的支持。有讀者在活動中場休息就寫信給查核中心，表示要提高定期定額的捐款金額；不少捐款也在活動後湧入。

在台北、台中與高雄場，均有近8成的參加者表示參加完見面會後「更了解事實查核」，也滿載而歸。他們不知道的是，不只是他們，查核中心團隊也透過這樣的交流、獲得了更多繼續前進的動力。

1月14日台北讀者見面會。參加者在回饋牆上留下許多加油、支持打氣的話語。（攝影／蔡東棧）

「這個工作很少得到掌聲... 讀者不會告訴我們『做得很好』。我們通常都是獲得無止盡的謾罵。」陳偉婷說，「但每次看到有人捐款給我們、給我們留言打氣的時候，就覺得還是有人看到我們工作的價值，然後知道我們為什麼繼續做這份工作。」

台北場見面會那晚，一名高中老師很早就到現場，還帶了一盒甜點給查核團隊。

附在紙盒上的小卡寫著：「事實查核中心的各位：在認清事實、努力理性溝通的路上，感謝你們的努力！讓我們為了更好的社會一同前行。」