北中南都出現！陸5顆空飄氣球擾台 2共機5艦續繞台海

國防部今（22）日公布最新共軍動態指出，自昨（21）日上午6時至今上午6時止，國軍共偵獲中共軍機2架次、軍艦5艘，持續在台海周邊活動，另發現5顆空飄氣球自北向南通過我空域，相關情況均已掌握。

根據國防部示意圖顯示，國軍昨日上午偵獲中共主戰機2架次，活動時間介於中午12時10分至下午2時15分，主要在台灣北部空域活動。

在空飄氣球部分，國軍共偵獲5顆，其中3顆於昨日上午出現，分別於上午6時、6時5分及6時35分偵獲，位置在台中西北方36浬、56浬，以及基隆西北方63浬，高度約為2萬呎、1萬7000呎及2萬7000呎，並於上午6時55分、7時55分及8時陸續消失。

另有2顆空飄氣球於晚間偵獲，時間分別為晚間8時45分及9時25分，位置在屏東西北方106浬及99浬，高度約1萬呎及1萬2000呎，分別於晚間10時25分及10時40分消失。

此外，國軍同時偵獲共艦5艘持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍已運用任務機、艦及岸置飛彈系統，全程嚴密監控並妥適應處，確保國家安全。

