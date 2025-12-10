北中南都有！微醫未來美學診所正式引進超玩美電波 Oligio X

醫學美容的選擇日新月異，許多人都在尋找貼近自己需求的管理方式。近期，一款來自韓國的單極電波技術超玩美電波 Oligio X備受業界討論，現在，為了回應這份期待，微醫未來美學診所正式引進超玩美電波 Oligio X。

微醫未來｜以醫療專業為本，與您一同預見美好的未來

微醫未來美學診所，以「安心醫美」為核心初衷，堅信真正的美學規劃，應始於深刻的醫療專業與客製化的溝通。團隊深信，透過細膩的服務，能與每一位顧客共同「預見美好的你」

引進多元規劃選項，提供貼近需求的選擇

診所近期引進了來自韓國的 超玩美電波 Oligio X 。這項設備的研發背景使其在設計上專注於亞洲人的肌膚考量。超玩美電波 Oligio X 採用單極射頻技術，並已獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA、韓國KFDA等多重國際認證。此外，其搭載的新一代震動與即時冷卻保護技術，目的在於能量傳遞的過程中，提升整體的舒適感。

一切的起點：始於醫師親自的「一對一深度諮詢」

微醫未來集團陳咸伸院長表示，在微醫未來，「專人評估」與「醫師親自諮詢」是至關重要的環節。透過細膩的對話與專業評估，醫師會為您詳細解說不同選項的原理與特性，幫助您在充分理解的基礎上，共同討論出適合您的年度管理方案。微醫未來堅持的，是為您打造一個安全、安心且資訊透明的醫美體驗。

如果您也正在尋找一個提供專業客製化規劃的醫療團隊，歡迎您前來微醫未來美學診所，相約微醫，美好未來。

【重要提醒】 本文旨在提供相關資訊，並非療程推薦。任何醫療行為均有其介紹、禁忌症與注意事項，請務必親自與專業醫師進行面對面諮詢，並由醫師依個人狀況做出診斷與建議。

