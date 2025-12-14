北中南3起車禍 3人1馬亡

斗南十四日發生三車相撞造成四人輕重傷，其中兩人ＯＨＣＡ。 （雲林縣消防局提供，中央社）

記者陳金龍∕綜合報導

雲林縣斗南鎮大同路十四日清晨發生三車相撞車禍，其中小貨車車頭遭撞爛，車內一男一女救出時均已失去生命跡象；另兩輛車的駕駛也分受輕重傷送醫。詳細肇事原因警方釐清中。

雲林縣消防局清晨獲報，斗南大同路有兩輛自小客車及一輛小貨車發生對撞事故，消防人員抵達現場，發現小貨車車頭撞爛，車內一男一女（均約四十歲）受困，出動工具破壞車體救出時都已ＯＨＣＡ；另外白色休旅車駕駛昏迷，紅色轎車駕駛則輕傷。肇事原因有待調查釐清。

台中市清晨也發生三十五歲菲律賓籍西姓移工騎車，與康姓男子駕駛的休旅車發生擦撞，之後又失控撞上路旁的號誌桿，當場失去呼吸心跳。消防人員獲報趕至，立刻將移工送醫急救仍不治，康男經酒測並無酒精反應，詳細肇事經過和責任將調閱附近監視器後釐清。

另外，苗栗縣竹南警分局十三日下午獲報，西濱快速道路有馬匹行走影響行車，張男駕駛小客車因閃避不及撞擊馬匹，造成張男臉部及眼部擦挫傷，所幸意識清楚，後續送往醫院檢查；車上另有兩名乘客均未受傷。遭撞擊的馬匹則倒地不起死亡，事故現場已通報相關單位協助處理。詳細肇事原因仍待調查釐清。

至於有關馬匹飼主是否涉及管理不當或違規，警方將函請相關主管機關依法查處。飼主十四日向警方表示，馬匹可能沒綁好，才跑了出去。