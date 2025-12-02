北中學子赴立院康園 全英語發表國際交流成果展自信

北門高中學生楊雅棋、李臣軒、戴于喬以流利的英語，生動活潑的肢體語言，發表該校推動國際交流的成果。（北門高中提供／郭良傑台南傳真）

國立北門高中深耕國際教育，11月29日該校3位學生受邀前往台北立法院康園餐廳，參加「全球國際教育交流大聯盟」（GIEEMA）成立2周年交流餐會。會中3位學生楊雅棋、李臣軒、戴于喬以流利的英語，生動活潑的肢體語言，向與會的教育界貴賓及國際友人發表北門高中推動國際交流的豐碩成果，3人表現出自信趣味，贏得滿堂喝采。

在當日全英文簡報中，楊雅棋、李臣軒、戴于喬3位同學展現大將之風，向來賓介紹北門高中如何透過線上與實體活動，連結世界兩端的夥伴。報告亮點之一是學校與馬紹爾群島共和國「瓜加林環礁高中」(Kwajalein Atoll High School)的線上交流。分享台灣獨特的零食文化，如蚵仔煎洋芋片、科學麵、蝦味先等，更在簡報中不僅介紹了台灣的「國民幸運物」—乖乖，還現場演繹了著名的「乖乖廣告歌」向國際夥伴傳遞台灣特有的文化趣味與祝福。

除了遠距交流，學生們也分享本學期中接待日本宮城縣「氣仙沼高校」來訪的寶貴經驗。透過實際的接待互動，學生們不僅鍛鍊了外語溝通能力，更深刻體會到跨文化交流的核心在於「真誠」與「分享」。

校長吳俊憲表示，北門高中的國際教育不僅止於短期交流，更透過扶輪社國際青少年交換計畫，讓國際化融入日常校園生活。每年歡迎來自不同國家的交換學生加入北中大家庭。112學年接待來自美國和丹麥的學生；113學年則有來自德國和墨西哥的學生。114學年度更有來自巴西的Mika和來自日本的Momona在北門高中就讀。

這些交換學生與北中學子一起上課、一起嘗試臭豆腐、寫春聯，更一同接待日本姊妹校氣仙沼高校的參訪團。學生們在簡報中特別強調：「透過這些活動，我們學到了重要的事情，儘管來自不同國家、說著不同語言，我們都是擁有相同夢想、恐懼和希望的青少年。因此，我們的教室成為真正的地球村。」

