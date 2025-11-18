北中寮加油站落成啟用 提升民眾加油便利性

【記者 謝雅情／南投 報導】歷經多年爭取籌建的北中寮加油站，18日終於在龍岩村集會所旁落成啟用，超過百位鄉親齊聚現場觀禮同樂，縣長許淑華到場參與剪綵儀式，肯定鄉長廖宜賢及公所同仁的努力，讓這座鄉親期待已久的加油站可以順利啟用，造福北中寮7村鄉親、農民及觀光遊客，提升就近加油的便利性。

包括立法委員馬文君、中寮鄉長廖宜賢、南投市長張嘉哲、中寮鄉民代表會主席蔡昭智及多位代表、中油公司台中營業處長楊永生、村長及民眾，都到場共襄盛舉。

廣告 廣告

中寮鄉長廖宜賢致詞時，很有感的細數興建過程，他表示北中寮7村至今沒有加油站，當地民眾要加油都必須繞遠路到南投市或南中寮，所以從他擔任鄉長之初就決心要在北中寮興建加油站，因申請設置加油站的前置作業相當繁複，鄉公所團隊克服種種困難，終於排除萬難在111年底時動土興建，工程基地面積約1,499平方公尺，建築總面積373平方公尺，工程經費約5千萬元，今年終於順利完工啟用。

廖鄉長表示，這期間要特別感謝馬立委協助國產署協調土地撥用及縣政府的行政協助，還有李美玲女士第一時間就同意無償提供40坪私有地給公所使用。廖鄉長指出，加油站為中寮鄉公所公共造產事業，採委外招租方式經營，感謝李雨達董事長的團隊及中油公司願意進駐經營，提供油品服務。

許縣長表示，興建加油站是北中寮在地鄉民長期以來的期待，爭取了這麼多年終於完成，要感謝立委、各級民代的支持協助及鄉公所的努力，努力不懈，歷經規劃、用地協調、審查程序等各種困難，才能有今日的啟用，讓農民、鄉親都能就近使用，提高生活便利性。

而承租經營的李雨達董事長表示，他自己也是中寮鄉親，秉持回饋鄉親的心情，不以利益營收做主要考量，雖然偏鄉的加油站有虧損的風險，但是仍願意提供更好的服務，也希望在地鄉親多支持。（照片記者 謝雅情翻攝）