北中寮牙醫站開張！免舟車勞頓 資深醫師輪流駐診

南投縣的牙醫師集中在人口稠密的4大鄉鎮市執業，縣府自民國112年起與南投縣及台中市牙醫師公會等單位合作，陸續在仁愛鄉互助村、仁愛鄉精英村、鹿谷鄉、中寮鄉北中寮、信義鄉地利共設置5處牙醫站，北中寮牙醫站開張，提供每周4天7診次服務。

縣府獲衛福部補助，將爽文衛生室改裝成舒適的牙科醫療站，衛生局長陳南松3日主持啟用茶會，南投縣牙醫師公會理事長李泰憲偕駐診的黃牙醫診所醫師黃源昌、安泰牙醫診所醫師謝岳昌、益泉牙醫診所醫師邢一全、匡美牙醫診所醫師莫若鴻出席，中寮鄉民代表會主席蔡昭智、中寮鄉石龍宮主委吳國棟等鄉親共襄盛舉。

中寮鄉北中寮牙科醫療站開張，南投縣衛生局長陳南松、南投縣牙醫師公會理事長李泰憲與鄉親共襄盛舉。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

陳南松表示，中寮鄉位於非山非市地區，地形狹長，鄉內年輕人多到外地工作，留在鄉內的人口老齡外，因此習慣搭乘公車往返南投市或草屯鎮採購或就醫，不過往返往往得耗費半天的時間，相當不便，感謝衛福部補助經費挹注，加上南投縣牙醫師公會大力支持牙醫師人力，整合多方資源，設置北中寮牙醫醫療站總算開幕，守護鄉親的口腔健康。

李泰憲指出，牙醫師公所共164名會員，集中在南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮4大市鎮執業，為了守護無醫聚落居民口腔健康，透過至醫療站、學校、社區巡迴看診，每年服務逾7000人；北中寮牙醫站江提供每周4天、7診次服務，4名資深牙醫師黃源昌、謝岳昌、邢一全、莫若鴻輪流提供診療服務，讓中寮鄉民不用再舟車勞頓，能就近獲得牙齒照護。

