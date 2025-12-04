北中寮牙醫醫療站設立 補足偏鄉地區牙醫資源缺口
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣政府與南投縣牙醫師公會共同合作，推動「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」設置，12月3日於中寮鄉爽文衛生室舉辦啟動茶會，由衛生局長陳南松主持，立法院馬文君立法委員秘書李雅雯、南投縣議會李洲忠議員主任李清楨、南投縣議會唐曉棻議員主任郭玉龍、南投縣牙醫師公會理事長李泰憲、中寮鄉民代表會主席蔡昭智、中寮鄉石龍宮主委吳國棟、中寮鄉石鳳宮委員王憲民、中寮鄉龍岩村村長黃振國等貴賓出席見證，駐診醫師黃牙醫診所黃源昌醫師、安泰牙醫診所謝岳昌醫師、益泉牙醫診所邢一全醫師及匡美牙醫診所莫若鴻醫師等4位醫師及助理也到場參與。
陳局長表示，縣府特別重視偏鄉醫療資源的投入，中寮鄉雖非山地鄉，但位於非山非市地區，地形狹長，對習慣搭乘大眾運輸的鄉親而言，過去至市區牙醫就診往往耗費半天時間，本次北中寮牙醫醫療站的設置，縣府積極整合多方資源，特別感謝衛生福利部補助經費挹注，加上南投縣牙醫師公會大力支持牙醫師人力，將爽文衛生室整修成舒適的就醫環境，並補足牙科治療相關設備，提供便利的口腔醫療服務，成為鄉親的口腔健康守護站。
中寮鄉北中寮牙醫醫療站提供每週4天開設7診次牙醫診療服務，安排每診1名牙醫師及2位助理支援，並由4位資深牙醫師輪流，於12月3日開始診療服務，讓中寮鄉民能夠就近獲得即時的牙齒照護，歡迎中寮在地鄉親多加利用，共同守護口腔健康。（照片記者謝雅情翻攝）
