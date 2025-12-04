北中寮設立牙醫醫療站 補足偏鄉牙醫資源缺口

中寮鄉北中寮牙醫醫療站提供每週4天開設7診次牙醫診療，由4名資深牙醫師輪流服務。（圖：衛生局提供）

南投縣政府與南投縣牙醫師公會合作，推動「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」設置，昨（3）日在中寮鄉爽文衛生室舉辦啟動茶會，由衛生局局長陳南松主持，南投縣牙醫師公會理事長李泰憲、中寮鄉民代表會主席蔡昭智、中寮鄉石龍宮主委吳國棟、中寮鄉石鳳宮委員王憲民、中寮鄉龍岩村村長黃振國等貴賓出席見證，駐診醫師黃牙醫診所黃源昌醫師、安泰牙醫診所謝岳昌醫師、益泉牙醫診所邢一全醫師及匡美牙醫診所莫若鴻醫師及助理都到場參與。

陳南松局長表示，中寮鄉雖非山地鄉，但位於非山非市地區，地形狹長，對習慣搭乘大眾運輸的鄉親而言，過去到市區牙醫就診往往耗費半天時間，這次北中寮牙醫醫療站的設置，縣府整合多方資源，感謝衛生福利部補助經費挹注，加上南投縣牙醫師公會大力支持牙醫師人力，將爽文衛生室整修成舒適的就醫環境，並補足牙科治療相關設備，提供便利的口腔醫療服務，成為鄉親的口腔健康守護站。

中寮鄉北中寮牙醫醫療站提供每週4天開設7診次牙醫診療服務，安排每診1名牙醫師及2名助理支援，並由4名資深牙醫師輪流，於12月3日開始診療服務，讓中寮鄉民能夠就近獲得即時的牙齒照護。（張文祿報導）