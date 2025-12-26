北中慶80 師生鐵馬壯遊80公里

北中百餘位師生騎乘自行車，挑戰全長八十公里，為八十週年校慶暖身。（北中提供）

記者盧萍珊∕佳里報導

北門高中即將歡慶八十歲，校方舉行「北中八十、風火輪轉～大北門區自行車活動」，百餘位師生挑戰八十公里的壯遊路線，展現北中學子無懼風雨的特質。

包括北中校長吳俊憲、家長會長陳俊宏、佳興國中校長潘能耀率領學生，以「一歲一公里」的信念，挑戰全長八十公里的壯遊路線，師生由學校出發，繞行學甲、北門、將軍、七股、西港及佳里等舊北門郡六區，行經學甲慈濟宮、南鯤鯓代天府、將軍漁港、青鯤鯓朝天宮、七股西寮里及黑面琵鷺保育區，再轉往西港慶安宮、佳里金唐殿返回學校。

曾任北中家長會長的南鯤鯓代天府常務董事吳松儒，代表廟方贈送平安鹽與正億棉廠股份有限公司贈送毛毯，為學生加油打氣；青鯤鯓朝天宮則備妥百份平安符保佑路途順遂，佳里金唐殿送上平安禮。

吳俊憲表示，自行車挑戰不僅是慶祝八十週年校慶，更是一場深刻的環境教育與在地認同之旅，透過跨校合作與社區參與，為校慶留下最熱血的一頁。