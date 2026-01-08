北中高跟進免費午餐 張善政感性發聲：好的政策不分藍綠

桃園市長張善政樂見六都跟進免費營養午餐政策，感性發文強調好的政策不分藍綠。(摘自張善政臉書)

台北、台中、高雄等都陸續宣布將實施國中小營養午餐免費政策，早在2023年即率六都之先落實的桃園市長張善政，今在臉書感性發文表示，看到其他縣市跟進，他的第一反應不是「我們早就做了」，而是欣慰大家終於往同一個方向前進。直言「站在孩子面前，政治可以退後一點」，好的政策受惠的是全民，只要能減輕家長負擔，所有努力都值得。

張善政指出，桃園在2023年率先推動免費營養午餐時，過程其實並不輕鬆。當時市府內部曾反覆盤算財源、是否排擠其他預算，以及如何兼顧品質與永續運作，外界對此也不乏質疑聲音。但他認為，在物價飛漲、薪資凍漲的時代，少子化讓每個孩子都更加珍貴，公共政策必須挺身而出。因此他堅持在上任百日內拍板定案，「因為只要慢一年，就等於讓一整屆孩子少一年的照顧，與其如此，我寧願壓力在市府這邊。」

面對這兩年持續攀升的通膨壓力，張善政強調，補助若停在原地，餐盒內容勢必被壓縮。為了不讓孩子發育期的營養打折，桃市府已兩度調升補助上限，目前達到每餐51元。同時，政策更結合農業局推動食農教育，將桃園在地的黑豬肉、蓮藕、桂竹筍等優質食材寫入菜單，並嚴格把關食安，讓孩子吃得健康，也能認識家鄉土地。

「孩子的成長只有一次，能替他們多扛一點、讓家庭少煩一點，我覺得很值得。」張善政認為，越多不分藍綠的縣市跟進，就有越多孩子能被照顧到，期待隨著社會共識的建立，不再有人用有色眼鏡看待社福政策。他也特別感謝學校、營養師、廚工及第一線夥伴的辛勞，是眾人的付出讓這項政策不只是冰冷的公文，而是每天中午熱騰騰的一份心意。

