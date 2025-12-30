北五堵站周邊推動智慧科技園區

基隆智慧科學園區計畫將帶動北五堵倉儲物流轉型。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

基隆捷運在基隆境內有五站，雙北進入基隆第一站北五堵及八堵站皆有連通道，捷運通台鐵；基隆市長謝國樑三十日在基捷先期開工典禮中宣布，明年起同步啟動都市計畫轉型，SB18北五堵站周邊三十公頃用地進行都市計畫變更及市地重劃，比照北市信義區及新板特區模式，推動「基隆智慧科技園區」計畫，未來北五堵站周邊可以容納數萬人以上就業及城市發展。

謝國樑表示，基隆捷運在主體軌道工程完成前有很多先期工程，把前置先落實完成，才能迎接主體工程，百福站動工是其一，同時間基隆境內有五個站，從北五堵站到八堵，軌道興建完成不只是一條交通運輸，同時是完成城鎮開發的未來的框架和持續城市的改變。

最近捷運北五堵站等聯開計畫落定，謝國樑隆重宣布SB18北五堵站，除了與台鐵有連通以外，捷運專案會議明年將同步啟動都市計畫轉型，SB18周邊三十公頃的用地進行都市計畫變更及市地重劃，區域內未來預計有十七個街廓、二十五棟建築，預計在建築五十萬坪（一百六十五萬平方公尺）面積，多數用於產業、就業使用，其他為生活配套，過程中將與新北捷運局緊密配合，打造二十五棟未來建築，全部比照北市信義區及新板特區模式，也因應基隆多雨氣候，在二樓以空橋進行銜接，加上捷運與台鐵連通，未來北五堵站周邊可以容納數萬人以上就業及城市發展。

謝國樑說，北五堵是雙北進入基隆的第一站，將成為捷運建設與都市更新結合的核心亮點，也是基隆邁向新時代的新門戶；市府同步推動「基隆智慧科技園區」，引導倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，結合水岸住宅與商業複合使用型態，打造嶄新城市面貌。