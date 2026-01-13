北交所成立逾4年 市場仍期待進一步改革

（中央社記者呂佳蓉北京13日電）北京證券交易所（BSE）成立至今逾4年，2025年該所上市公司數量為288家，總市值人民幣8694億元，而成立之初曾面臨流動性不足的問題，在「深改19條」措施下，市場仍期待進一步改革。

北京證券交易所成立於2021年，是中國繼上海證交所與深圳證交所後的第3個證券交易所，也是由中共總書記習近平指示成立，因此被外界普遍視為習近平的執政成績。

北交所創立的背景始於中小企業、尤其是創新型科技公司在市場上面臨融資困難。因此，北交所設立目的是要為創新企業提供融資管道，解決融資難問題。

廣告 廣告

綜合第一財經、北京日報等媒體報導，北交所從2021年11月15日開市之初的81家上市公司、市值不足人民幣3000億元的市場，發展到2025年12月31日止，有288家上市公司、總市值突破8694億元，目前合格投資者數量已超過900萬人。

不過，北交所由於成立時間較短，且在國家大力關注下，主要聚焦在創新型中小企業，市場關注度較低，也由於上海證券交易所與深圳證券交易所更為成熟，北交所的知名度與影響力也較為弱勢。

一開始，甚至還有輿論認為北交所「爛尾」，這與中國經濟環境不佳與信心不足相關，流動性不足也一直是北交所的難題。

根據報導，2023年9月1日，中國證監會發布「關於高質量建設北京證券交易所的意見」（深改19條），部署北交所發行上市、交易機制、投資者適當性、做市商制度等一攬子改革舉措。

「深改19條」改革上市制度與流動性，根據金融數據和訊息數據提供商Wind顯示，截至2025年9月1日，北證市場年內日均成交額約為315.58億元，較2024年全年日均成交額增長約121.47%，較2021年開市之初更增長約1583.05%，增加近16倍。

多名市場人士表示，希望北交所「深改19條」舉措加速落地，同時加快ETF、公募可轉債、專精特新指數基金的設計和申報等。

中國清華大學國家金融研究院院長、五道口金融學院副院長田軒接受中國媒體採訪時說，2025年北證50指數在主要股指中表現突出，背後是政策驅動與市場信心回暖的雙重作用。北交所作為新興市場，流動性建設是一個長期過程。

目前「深改19條」實施僅2年，市場對北交所進一步改革仍有期待。田軒說，北交所應進一步完善上市制度，適度降低企業上市的隱性成本和時間成本，簡化審核流程，提高審核效率。

田軒認為，北交所應加強與地方政府的合作，推動建立企業培育體系。同時，提升仲介機構激勵約束機制，激發券商、會計師事務所等機構積極參與北交所市場建設，強化對「專精特新」企業的支持。（編輯：邱國強）1150113